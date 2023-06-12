《經濟通通訊社１２日專訊》生物農藥巨頭海利爾（滬：６０３６３９）公告披露令投資者

錯愕的事件：公司年度分紅或無法按原定時間發放。海利爾公告，公司計劃用於支付分紅款、總

額近３﹒８億元（人民幣．下同）的銀行帳戶被臨時凍結，該帳戶被凍結原因初步判斷為客戶匯

款資金來源需要核查，具體原因尚需進一步核實。海利爾開市急挫，目前跌近３％。

海利爾公告披露，該凍結帳戶開戶為「農業銀行－青島城陽正陽路支行」，帳戶餘額包括活

期金額４２２６﹒９３萬元和理財金額３﹒３７億元，凍結期限為２０２３年６月７日至

２０２３年６月１２日。



＊申請贖回部分理財產品應對分紅，暫未影響生產經營＊



海利爾已啟動應急機制，申請贖回部分理財產品，理財資金預計將於６月１２日上午到達

公司正常使用的帳戶，但由於款項具體到帳時間存在一定不確定性，海利爾本次現金紅利發放日

為６月１３日，故權益分派存在無法按原定時間發放風險。

２０２２年報分紅方案顯示，海利爾擬向全體股東每１０股派發現金紅利１０元，合計擬派

發現金紅利３﹒４億元。

對於這一罕見事項對公司的影響。海利爾表示，截至目前，被臨時凍結的帳戶活期金額佔上

市公司最近一期經審計貨幣資金餘額的５﹒６％，該帳戶被臨時凍結暫未對上市公司的生產經營

活動造成重大影響。

海利爾今年以來股價一直承壓，從年初的每股２５﹒６元一路下滑至１８﹒４８元（截至６

月９日收盤），股價回落２７﹒８１％。

上交所對海利爾下發監管工作函，涉及上述公司銀行帳戶凍結及權益分派有關事項，涉及對

象上市公司、董事、監事、高級管理人員等。（ｃｔ）

