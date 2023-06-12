《經濟通通訊社１２日專訊》據中汽協公布，汽車企業５月出口３８﹒９萬輛，環比增長
３﹒４％，同比增長５８﹒７％。累計前五個月，汽車企業出口１７５﹒８萬輛，同比增長
８１﹒５％。當中，新能源汽車５月出口１０﹒８萬輛，環比增長７﹒９％，同比增長１﹒５倍
，累計今年首５月出口４５﹒７萬輛，同比增長１﹒６倍。
汽車股上揚，北汽藍谷（滬：６００７３３）漲２﹒６％，長城汽車（滬：６０１６３３）
升２﹒２％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升１﹒４％，比亞迪（深：００２５９４）升
１﹒１％，上汽集團（滬：６００１０４）揚０﹒８％。
汽車配件股表現更強，金鐘股份（深：３０１１３３）、泰祥股份（深：３０１１９２）漲
兩成漲停，博俊科技（深：３００９２６）升１６﹒５％，恒帥股份（深：３００９６９）升
１４﹒３％，正強股份（深：３０１１１９）漲１４﹒１％，雙林股份（深：３００１００）升
１３﹒３％，經緯恆潤（滬：６８８３２６）升１２﹒２％，興民智通（深：００２３５５）、
躍岭股份（深：００２７２５）、聯明股份（滬：６０３００６）、飛龍股份
（深：００２５３６）、亞通精工（滬：６０３１９０）、合力科技（滬：６０３９１７）等
１７隻股份集體升一成漲停。（ｅｙ）
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