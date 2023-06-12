《經濟通通訊社１２日專訊》山東省濰坊市地方金融監督管理局在微信公眾號公告稱，濰坊

市政府與建設銀行山東省分行簽署戰略合作協議，預計建行山東省分行在未來３年內，將為濰坊

市經濟社會發展新增綜合融資規模不少於５００億元（人民幣．下同）。

濰坊因地方債務高築，與柳州、蘭州和昆明一同被稱為城投債「四大網紅」，濰坊城投平台

的債務問題於２０２１年初見端倪，自此負面事件不絕，多家平台相繼出現非標逾期、票據逾期

，打擊投資者信心。去年全國城投平台債務持續逾期名單中，累計出現次數最多的十家平台中，

有三家來自濰坊；濰坊城投公司濰坊濱投截至今年３月底存在２筆逾期承兌票據，逾期餘額合計

３１００萬元，並涉及及多筆融資租賃合同糾紛遭起訴；濰坊另一家城投公司濱城投資的子公司

於去年１１月底一筆商業貸款逾期，盡管後來已全數歸還本息，但已引發債券市場關注。

濰坊政府急尋方法自救，於今年３月１日濰坊市地方金融監管局聯合市財政局、市國資委舉

辦債券市場投資人座談會，邀請知名券商、基金、保險資管及銀行等３２家金融機構到場參會，

當地政府圍繞全市國企債務管理情況、國企融資措施和下步工作計劃等事項進行了詳細介紹，並

與投資人展開深入交流溝通。



＊券商警告濰坊快將進入償債高峰期＊



濰坊債務負擔問題嚴重，根據東北證券報告指，濰坊政府於２０２２年債務餘額

１９０９﹒９４億元，而城投有息債務餘額達到４１５２﹒８１億元，現存城投債餘額

１２１２﹒４１億元，寬口徑債務率高達３５３﹒２８％。報告警告濰坊市於今年６、９、１０

、１２月將出現較大償債壓力，而未來兩年更將迎來償債高峰期。

與此同時，受房地產市場下行影響，濰坊財政收入近年大幅收縮，去年全市政府性基金收入

下降了１４％，若今年樓市再無復甦跡象，土地收入將進一步下降，只能進一步依靠其他地區的

轉移收入填補缺口。（ｅｙ）

