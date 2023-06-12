《經濟通通訊社１２日專訊》「中阿企業家峰會」昨日在利雅得開幕，參會人員超過

３０００人，來自逾２０個國家。據媒體報道，中國與阿拉伯國家在會上簽署了超過３０項經濟

與投資合作協議，價值超過７００億元人民幣，涉及技術、可再生能源、農業、房地產、礦產、

供應鏈、旅遊和醫療保健等多個領域。

媒體報道，沙特投資部與中國電動汽車和自動駕駛汽車製造商華人運通簽署一份諒解備忘錄

，價值５６億美元，雙方擬成立一家合資企業，在汽車研發、生產與銷售領域開展合作；沙特企

業與中環國際集團達成了一項５﹒３３億美元的交易，雙方將在沙特建立一家鋼鐵廠；沙特

ＡＳＫ集團和中國地質礦業總公司簽署一項價值５億美元的合作協議，涉及在沙特銅開採項目的

開發、建設和運行等；沙特與嗨寶貝科技有限公司簽署２﹒６６億美元協議，擬合作開發旅遊等

領域的應用；沙特投資部促成沙特鐵路公司與中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）簽

署２﹒５億美元協議，旨在為沙特火車生產車廂和車輪；沙特政府與森大集團達成１﹒５億美元

協議，將在沙特發展氯鹼產業。（ｅｙ）

