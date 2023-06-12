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AH股新聞

12/06/2023 10:46

《中國要聞》能源局長章建華訪阿聯酋、沙特及卡塔爾推進能源合作

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家能源局局長章建華５月２８日－６月５日應邀率團訪問阿
拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、卡塔爾，落實首屆中阿、中海峰會成果，加強與相關國家政策對
接，推進能源務實合作，並分別主持召開在阿、在沙中資企業座談會，了解企業當地業務發展與
重點合作項目情況，實地調研中資企業與相關國家油氣、新能源等領域重點合作項目。
　　在阿聯酋期間，章建華會見阿能源與基礎設施部部長馬茲魯伊、阿布扎比能源局局長馬拉爾
、阿核能公司總裁哈馬迪，就中阿在油氣、光伏、氫能、核能等領域合作深入交換意見。
　
＊晤沙特阿美ＣＥＯ等人談提升油氣等領域合作＊
　
　　在沙特期間，會見沙能源大臣阿卜杜勒．阿齊茲並共同主持召開中沙能源合作會議，同意加
強雙方能源領域機制對話，並就推進油氣、氫能、民用核能等領域務實合作達成一系列共識。會
見沙特阿美公司總裁兼首席執行官納賽爾、沙特公共投資基金副總裁哈米德、沙特國際電力及水
務公司董事長阿布納揚，就進一步提升油氣、可再生能源、氫能等領域務實合作開展交流。
　　在卡塔爾期間，拜會卡副埃米爾阿卜杜拉．哈馬德。雙方高度評價中卡能源合作取得的豐碩
成果，表示將在兩國領導人的戰略引領下，持續深化務實合作，實現互利共贏。章建華還會見了
卡能源事務國大臣、卡能源公司總裁兼首席執行官薩阿德．卡阿比，同意共同支持雙方企業深化
天然氣貿易與上游合作。（ｓｌ）

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