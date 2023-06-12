《經濟通通訊社１２日專訊》為做好迎峰度夏用電需求響應工作，海南省發改委９日印發《

海南省２０２３年電力需求響應實施方案（試行）》，通過經濟激勵為主的措施，引導電力用戶

根據電力系統運行需求自願調整用電行為，實現削峰填谷，保障電力系統安全穩定運行。

《方案》明確，海南電力需求響應市場按照「需求響應優先、有序用電保底」原則，建立「

日前邀約」與「日內緊急響應」兩類模式。在日前邀約模式下，經營主體通過「報量報價」方式

，競價參與市場出清，依據出清結果執行響應並獲得相應補償，補償標準為每度電０﹒３元人民

幣。在日內緊急響應模式下，經營主體只需要「報量」並執行響應，即可獲得每度電０﹒３元人

民幣的固定補償。

電力需求響應即電網企業根據電力供需形勢，邀約具有負荷調節能力的用戶在雙方約定的特

定時段主動調減用電負荷，用戶按照主動調減的用電負荷獲得一定補償的供用電行為方式。目前

海南省正處於迎峰度夏能源保供重要階段，１－４月全社會用電量同比增長１１﹒８％，隨著夏

季冷負荷不斷釋放，全社會用電需求將繼續攀升，電力平衡面臨較大壓力。（ｓｌ）

