《經濟通通訊社１２日專訊》四川三星堆遺址祭祀區日前再現兩件跨坑拼對成功的大型青銅

器，其中一件「銅獸馱跪坐人頂尊銅像」與騰訊ＡＩ智能計算技術大有關連。據騰訊

（００７００）介紹，騰訊ＳＳＶ數字文化實驗室、騰訊ＰＣＧ ＡＲＣ Ｌａｂ今年３月與四

川省文物考古研究院合作成立聯合團隊，利用騰訊ＡＩ智能計算分析、計算機視覺等技術，基於

專業文獻，開始首個試點文物模擬拼接工作。經過幾個月工作，該座銅獸馱跪坐人頂尊銅像順利

完成模擬拼接。

銅獸馱跪坐人頂尊銅像通高１﹒５８９米，由上、中、下三部分構成，分別是１９８６年二

號坑出土的銅尊口沿、２０２１年三號坑出土的銅頂尊跪坐人像、２０２２年八號坑出土的銅神

獸。這件文物殘缺、開裂、變形、腐蝕嚴重，且很多碎片失落，修複難度極大，如要將它們拼在

一起，可能會對文物造成不可逆的損傷。據介紹，通過ＡＩ智能計算分析相關文物的三維模型，

提取其接觸面的幾何特徵信息，計算它們特徵相似性，就能得出拼接的匹配度，然後接根據幾何

分析和變形的裂縫檢測及矯形算法，將文物矯正，再根據形狀分析的對稱性補全算法，為專家提

供文物原貌的多種猜想參考。最後才「合體」，通過量化數據和幾何拼接算法，快速把多個碎片

拼接比對，作出合理的拼接方式。



＊將研發ＡＩ輔助考古線繪圖工具，提升文物考古研究工作效率＊



完成模擬拼接後，在數字世界內的銅獸馱跪坐人頂尊銅像，可３６０度翻轉看其獨特的行制

和精美繁複的裝飾，而通過色彩還原等技術，還可感受它在幾千年前鑄造出來時的輝煌。騰訊稱

，目前相關算法模型已在模擬數據集上驗證並達到行業領先水平，下一步將與四川省考古院的聯

合項目組研發ＡＩ輔助考古線繪圖工具，通過深度學習讓ＡＩ能輔助快速生成各維度的考古線繪

圖。ＡＩ輔助考古線繪圖工具計劃先試點應用於三星堆出土文物，未來再逐步向全行業開放，幫

助提升中國文物考古研究的工作效率。（ｓｌ）

