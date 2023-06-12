《經濟通通訊社１２日專訊》據《新西蘭先驅報》等新西蘭媒體報道，新西蘭總理希普金斯

（Ｃｈｒｉｓ Ｈｉｐｋｉｎｓ）１２日宣布，將於６月底率領一支貿易代表團訪問中國。這將

是新西蘭總理自２０１９年以來首次訪華，亦是希普金斯今年１月上任後首度訪華。據報道，代

表團成員包括旅遊和教育部門代表。

希普金斯表示，中國與新西蘭的貿易關係已被證明是「非常有韌性」，又稱「支持遊戲等其

他行業至關重要」，新西蘭的主要目標之一是使貿易產品多樣化，而隨著邊境重新開放和通脹下

降，預期貿易將會增加。他還提到，在新冠疫情之前，中國是新西蘭最大的遊客市場。

他並稱，他認為新西蘭與中國的關係一直持續中，且不認為新西蘭與中國在烏克蘭戰爭和人

權等一系列問題上的立場不一致，重申新西蘭堅決反對烏克蘭戰爭，又指「我們為自己與中國保

持一貫關係而感到驕傲」。

中國是新西蘭最大貿易夥伴。據中國海關總署數據，去年中國與新西蘭貿易額

１６７１﹒８４億元（人民幣．下同），同比增長４﹒７％，對新出口６１１﹒４億元，增長

１０﹒７％，自新進口１０６０﹒４４億元，增長１﹒５％。（ｓｌ）

