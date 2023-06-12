  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/06/2023 14:24

《經濟時評》大摩料下半年中國經濟增速回升至６％，刺激措施將推

　　《經濟通通訊社１２日專訊》雖然中國第二季經濟有所放緩，但摩根士丹利仍然堅定看好中
國。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強發布最新研報，預計下半年中國經濟增速將回升至６％
，令全年平均增速維持在５﹒７％左右。
　　報告指出，中國經濟二季度有所放緩，主要是由於積壓訂單釋放後的空檔期，以及疫情放寬
效應的消退，但中國經濟的復甦遠未結束。隨著政府後續將出台的新刺激措施，疊加就業市場復
甦帶來的服務和消費逐漸增長，此輪經濟復甦料將一直延續至２０２４年年底。
　　大摩預計，未來１２個月內，中國將新增１６００萬個接觸式服務業就業崗位。大摩並認為
，下半年中國政府將會採取更多刺激措施來穩增長。除了延長電動車購置稅減免之外，政府可能
還會在一二線樓市、基建等方面有所動作，並出台更多定向消費刺激手段。
　　大摩非常看好個人消費的復甦，認為其將成為經濟增長的關鍵動力；出口回落對於經濟的支
持將會減弱，但不會成為拖累。
　
＊不認同通縮，料第四季中國ＣＰＩ回到１﹒３％水平＊
　
　　此外，大摩並不贊同市場對於通縮的擔憂。研報稱，中國通脹將保持溫和增長。到第四季尾
，整體ＣＰＩ將回到１﹒３％水平。其中，服務業ＣＰＩ將穩步超過核心商品ＣＰＩ。ＰＰＩ目
前也已處於底部水平，將在第三季開始重新加速。（ｓｌ）

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金