《經濟通通訊社１２日專訊》雖然中國第二季經濟有所放緩，但摩根士丹利仍然堅定看好中

國。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強發布最新研報，預計下半年中國經濟增速將回升至６％

，令全年平均增速維持在５﹒７％左右。

報告指出，中國經濟二季度有所放緩，主要是由於積壓訂單釋放後的空檔期，以及疫情放寬

效應的消退，但中國經濟的復甦遠未結束。隨著政府後續將出台的新刺激措施，疊加就業市場復

甦帶來的服務和消費逐漸增長，此輪經濟復甦料將一直延續至２０２４年年底。

大摩預計，未來１２個月內，中國將新增１６００萬個接觸式服務業就業崗位。大摩並認為

，下半年中國政府將會採取更多刺激措施來穩增長。除了延長電動車購置稅減免之外，政府可能

還會在一二線樓市、基建等方面有所動作，並出台更多定向消費刺激手段。

大摩非常看好個人消費的復甦，認為其將成為經濟增長的關鍵動力；出口回落對於經濟的支

持將會減弱，但不會成為拖累。



＊不認同通縮，料第四季中國ＣＰＩ回到１﹒３％水平＊



此外，大摩並不贊同市場對於通縮的擔憂。研報稱，中國通脹將保持溫和增長。到第四季尾

，整體ＣＰＩ將回到１﹒３％水平。其中，服務業ＣＰＩ將穩步超過核心商品ＣＰＩ。ＰＰＩ目

前也已處於底部水平，將在第三季開始重新加速。（ｓｌ）

