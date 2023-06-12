《經濟通通訊社１２日專訊》內地最近出現一款名為「八縱八橫」的Ａｐｐ，聲稱是國鐵集

團授權推出的理財產品，發布了「呼南通道建設」、「沿海通道建設」、「京蘭通道建設」等９

款投資理財項目，以高回報吸引民眾投資，其中一款產品聲稱投資１０９９元人民幣購入

１０００項目建設股權，日回報達１６﹒５元人民幣。該Ａｐｐ甚至將國鐵集團公司簡介、新聞

報道等內容放在Ａｐｐ內用作宣傳推廣。

國鐵集團１１日發布嚴正聲明，強調國鐵集團及所屬單位從未授權或利用其他網站、Ａｐｐ

、微信公眾號、微博等以「國鐵集團」或「中國鐵路」的名義銷售投資理財產品，也沒有通過這

種方式籌集鐵路建設資金。

聲明強調，該八縱八橫Ａｐｐ是不法分子假冒國鐵集團名義架設，所發布投資理財項目為虛

假，其行為和發布內容屬蓄意欺詐，涉嫌刑事犯罪，且嚴重侵害國鐵集團商譽，構成侵權。國鐵

集團已向公安機關報案並向有關行政機關舉報，同時將對假冒國鐵集團及所屬單位名義進行欺詐

以及其他一切侵權的非法行為，通過法律途徑維護自身合法權益。聲明並呼籲民眾提高警惕，謹

慎區分，注意防騙。如已被騙應立即向公安機關報案。（ｓｌ）

