《經濟通通訊社１２日專訊》國家主席習近平近年提出以「揭榜掛帥」加強關鍵核心技術攻

關，強調「英雄不論出處，誰有本事誰就揭榜」，相關國家部門及各地政府隨之陸續推出揭榜掛

帥方案、指引、攻關項目榜單等。四川亦於近日印發《四川省科技計劃揭榜掛帥項目實施方案》

，首次明確科技廳將建立揭榜掛帥常態化動態發布機制，每年常態化滾動發布揭榜掛帥榜單不少

於３０個，項目財政支持額度最高１０００萬元（人民幣．下同）。

四川此前已逐步探索揭榜掛帥，並於２０２１年出台相關試點管理暫行辦法。今次《實施方

案》重在進一步細化和明確，科技廳將每年定期向全省公開徵集需求，按照「成熟一批、發布一

批」原則，每年常態化滾動發布揭榜掛帥榜單最少３０個。榜單分技術攻關政府出題類、技術攻

關企業出題類、成果轉化類三類。其中技術攻關政府出題類採取前補助方式支持，單個項目財政

支持額度最高可達１０００萬元。技術攻關企業出題類、成果轉化類採取後補助方式支持，資金

投入以需求企業和社會為主，省財政給予適當資助；項目協議資金總額不低於５００萬元，省級

財政科技專項資金按不超過協議資金總額的４０％給予補助，單個項目補助資金最高不超過

１０００萬元。（ｓｌ）

