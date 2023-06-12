《經濟通通訊社１２日專訊》國家發改委表示，為加快推動以工代賑項目實施，及早帶動困

難群眾就業增收，今年以來已聯合財政部分批下達２０２３年以工代賑中央專項投資７３億元（

人民幣．下同），佔年度擬下達投資規模的９０％以上。

該筆資金用於支持中西部２０多餘省份實施２０００餘個農村中小型基礎設施建設項目，將

以工代賑中央預算內投資項目的勞務報酬佔中央資金比例全面提高至３０％以上，並依托項目廣

泛開展勞動技能培訓、公益性崗位開發、資產折股量化分紅等新賑濟模式，吸納更多困難群眾特

別是農村脫貧人口、易返貧對象、返鄉農民工等群體在家門口務工就業。項目實施後，預計發放

勞務報酬２０餘億元，吸納帶動２０多萬困難群眾參與工程項目建設，人均增收１萬元左右。

下一步，國家發改委將盡快下達２０２３年度剩餘以工代賑中央預算內投資計劃，督促指導

有關省份加快項目開工建設，抓實抓牢群眾務工組織和勞務報酬發放等工作，充分發揮以工代賑

穩就業、保民生、促發展的重要作用。

內地２０２３年３月１日實施新修訂的《國家以工代賑管理辦法》，提出「能用人工的盡量

不用機械，能組織當地群眾務工的盡量不用專業施工隊伍」，旨在不影響工程質量安全的前提下

，發揮以工代賑項目帶動就業增收的作用。以工代賑政策自１９８４年啟動實施以來，內地已累

計安排專項資金（含實物折資）１８５０餘億元，單是去年，以工代賑就帶動超過５００萬人實

現就地務工，人均增收超過８０００元。（ｓｌ）

