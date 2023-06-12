《經濟通通訊社１２日專訊》沙特政府直屬的國家級獨立科技研發機構－－沙特阿卜杜勒阿
齊茲國王科技城（ＫＡＣＳＴ）１１日同中國電力技術裝備有限公司和北京中科格勵微科技有限
公司簽署諒解備忘錄，將建立一座微芯片設計與製造中心。
根據諒解備忘錄，三方將對製造的微芯片進行校準，為其設計電子系統並確定目標應用和規
格。報道稱，這項合作強化了沙特半導體計劃的努力，該計劃致力於微芯片設計與本地化。
（ｄｗ）
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12/06/2023 17:24
《中國要聞》沙特與中電裝備和格勵微合作，建微芯片設計製造中心
《經濟通通訊社１２日專訊》沙特政府直屬的國家級獨立科技研發機構－－沙特阿卜杜勒阿
齊茲國王科技城（ＫＡＣＳＴ）１１日同中國電力技術裝備有限公司和北京中科格勵微科技有限
公司簽署諒解備忘錄，將建立一座微芯片設計與製造中心。
根據諒解備忘錄，三方將對製造的微芯片進行校準，為其設計電子系統並確定目標應用和規
格。報道稱，這項合作強化了沙特半導體計劃的努力，該計劃致力於微芯片設計與本地化。
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