《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》洪都拉斯總統希奧瑪拉．卡斯特羅首次訪

問中國，並與國家主席習近平會談，中洪發表聯合聲明。同日，洪都拉斯的南美白對蝦獲准輸入

中國。

習近平在會談時表示，卡斯特羅履行和中國建交的競選承諾，「作出歷史性決斷，展現出堅

定政治意志」，並稱卡斯特羅的丈夫、洪都拉斯前總統賽拉亞（Ｍａｎｕｅｌ Ｚｅｌａｙａ）

為此發揮了積極作用，歷史將銘記他們為中洪關係作出的貢獻。

習近平說，中方將堅定不移發展中洪友好關係，堅定支持洪都拉斯經濟社會發展，從戰略高

度和長遠角度引領和推動雙邊關係深入發展。



＊聯合聲明：加強政治引領推動各層級合作＊



中洪聯合聲明稱，在中洪關係起步階段，雙方就商談兩國自由貿易協定及推進各領域務實合

作達成共識。雙方願採取有效政策措施，促進雙方人員往來；中方歡迎洪特色產品進入中國市場

，願為此提供便利，洪方願積極用好上海進博會等平台擴大對華出口；中方鼓勵中國企業參與洪

經濟開發、能源、環境、基礎設施、電信等項目，洪方歡迎中國企業赴洪投資興業，願提供政策

支持和便利。

聲明並指出，雙方反對一切霸權主義和強權政治，反對任何單邊主義、保護主義、暴力行徑

，反對干涉他國內政。

聲明稱，雙方將加強金融、農業、教育、醫療、文化、旅遊、科技、媒體等領域交流合作；

雙方將在「一帶一路」合作框架下，加強政策協調和發展規劃對接，深化各領域交流合作。

聯合聲明顯示，洪都拉斯堅定支持並遵守「一個中國」原則，堅決反對任何有悖於這一原則

的行為，反對任何形式的台獨，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。



＊海關：洪都拉斯南美白對蝦獲得輸華准入＊



中國海關也同步發布，中國與洪都拉斯正式簽署「洪都拉斯輸華養殖水產品的檢驗檢疫和獸

醫衛生要求議定書」，代表洪都拉斯南美白對蝦獲得輸華准入。

日前，海關總署已批准洪都拉斯９家養殖水產品企業在中國註冊，可開展南美白對蝦貿易。

洪都拉斯總統卡斯特羅３月宣布與台北政府斷交，並跟中國建交。台灣是洪都拉斯蝦類產品

的最大出口市場，據外電報導，當地商人對於可能失去台灣市場感到憂心，因為洪都拉斯的蝦在

台可以賣到中國的幾乎２倍價錢。

