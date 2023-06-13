《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》最高檢發布第四十四批指導性案例。該批

指導性案例以防範金融犯罪為主題，涉及私募基金型非法集資、偽造貨幣、ＰＯＳ機套現等行為

。最高檢第四檢察廳負責人表示，私募基金發行銷售必須依法依規進行，不得突破「私募」底線

。

負責人表示，區分合法私募與非法集資的關鍵要點是，私募基金不得變相自融、不得向社會

公開宣傳、不得承諾資金不受損失或者最低收益、不得向合格投資人之外的單位和個人募集資金

，單隻私募基金投資者累計人數不得超過規定人數，如《私募投資基金監督管理暫行辦法》明確

規定基金份額持有人累計不得超過二百人。募集資金過程中同時有上述禁止性行為的，違反了有

關法律及禁止非法集資的規定，已經不是「私募」行為，而是非法集資，應當依法予以打擊。



＊懲治非法集資、騙取貸款、洗錢、證券期貨犯罪等＊



此外，上述負責人指出，《黨和國家機構改革方案》將金融監管體制機制改革作為重要內容

。面對防範化解金融風險的新形勢新任務，檢察機關將完善金融檢察工作機制，以高質效履職更

好助力防範化解金融風險。

具體來看，一要突出重點，依法懲治非法集資、騙取貸款、洗錢、證券期貨犯罪等，更加關

注以金融「創新」為名以及金融黑灰產相關犯罪動向，加大刑事懲治和追贓輓損力度。二要完善

金融檢察工作機制，加強與公安機關、金融監管部門等有關部門的溝通協作，健全駐中國證監會

檢察室的派駐檢察工作機制，著力解決引導取證、追贓輓損、行刑雙向銜接等難點問題，強化防

範化解金融風險的工作合力。三要加強金融犯罪檢察專業化隊伍建設，培養一批既懂法律又懂金

融的專業化辦案團隊，提升應對金融犯罪迭代升級的能力水平。四要結合辦案促進完善金融監管

，圍繞黨的二十大報告提出依法將各類金融活動全部納入監管的要求，加強對新類型金融犯罪案

件社會風險、防範治理等問題的研判，積極提出檢察建議、立法建議等。

