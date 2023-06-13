《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國新辦就第三屆中非經貿博覽會及中非經

貿合作有關情況舉行發布會，商務部副部長李飛表示，第三屆中非經貿博覽會將於６月２９日至

７月２日在湖南長沙舉辦，主題為「共謀發展、共享未來」，由湖南省政府和商務部共同舉辦。

李飛表示，中非貿易總額累計超２萬億美元，中國始終保持非洲第一大貿易夥伴國地位。中

國企業在非新簽承包工程合同額超７０００億美元，完成營業額超４０００億美元；中國對非直

接投資流量累計超３００億美元，已成為非洲第四大投資來源國。



＊中國已與５２個非洲國家簽署「一帶一路」合作文件＊



他指出，中國已與５２個非洲國家及非盟委員會簽署「一帶一路」合作文件，並在貿易暢通

、投資合作、產能合作、電子商務等領域，共同設立多個專項工作組。中國積極支持非洲大陸自

貿區建設，與自貿區秘書處成立經濟合作專家組，深入開展中非貿易投資便利化的政策交流與經

驗分享。

中非經貿合作領域由傳統的貿易、工程建設向數字、綠色、航空航天、金融等新興領域不斷

延伸。中國企業積極參與非洲數字基礎設施建設，推動非洲電子商務、移動支付、媒體娛樂等行

業迅速發展。中國已與非洲２７國簽署民用航空運輸協定，成功為阿爾及利亞、尼日利亞等國建

造、發射通信氣象衛星。

