《經濟通通訊社１３日專訊》據《上海證券報》報道，銀行間債券市場自律組織近期向業內

發布關於規範債券發行業務征求意見稿，要求發行人主動維護市場公平競爭秩序，不得有通過綜

合業務合作等方式干擾發行定價、違背市場化原則指定發行利率（價格） 等情形。發行人應按

照市場化原則，合理設置承銷機構比選評分指標，比選評分指標、承銷費不得直接或間接與發行

利率（價格）掛鈎。

同時，承銷機構應對債券承攬承做、發行銷售、投資交易、同業業務、存貸款（如有） 等

業務之間進行有效隔離，防止債券承銷業務和其他業務之間的利益衝突，確保債券承銷業務獨立

運行。

此外，為提高債券市場流動性，意見稿還鼓勵主承銷商為其承銷債券開展做市，促進提升債

券二級市場流動性。

意見稿還對申購過程的透明度進行了規範，提出簿記管理人應準確、及時向發行人、承銷團

成員披露簿記過程中相關信息，包括但不限於邊際利率、總投標規模等。承銷團成員應准確、及

時向投資者共享接收到的簿記過程信息。簿記管理人應切實保障簿記建檔各參與方公平參與簿記

建檔業務；不得以謀取不正當利益為目的，有意向不同機構區別提供簿記過程中的有關信息，不

得提供虛假信息等誘導、誤導投資者。（ｌｃ）

