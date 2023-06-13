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AH股新聞

13/06/2023 10:11

《Ａ股焦點》順豐控股跌０﹒７％，據報考慮入股極兔全球

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地媒體報道，順豐近期正在與極兔就入股合作接洽，或將以
１％－２％的比例入股投資極兔全球，具體投資金額及合作細節仍在商討中。極兔與順豐官方均
未作出回應。順豐控股（深：００２３５３）目前跌０﹒７％。
　　今年５月，極兔曾花費１１﹒８億元人民幣收購順豐旗下豐網速運，這是順豐在２０２０年
成立的經濟型快遞業務。當時就有接近極兔的人士指，極兔收購豐網是希望借此和順豐建立更深
的信任關係，尋求更多的合作。一位極兔投資人以此次順豐入股舉例稱，如果交易達成，極兔將
獲得資金補充，買豐網約等於不花錢。
　　極兔由ＯＰＰＯ印尼業務的創始人李傑在２０１５年創辦，４年就長成東南亞第一大快遞公
司。２０１９年下半年，極兔回國發展，靠著拼多多的扶持、發起價格戰做商家補貼，以及花費
超過２００億元人民幣搭建基礎設置，成為了中國快遞行業第五名。不過當下，中國快遞行業進
入存量時代，極兔在國內尋求更大增長空間的可能性變小，目光再次轉向海外。
　　而順豐作為中國最大的貨運航空公司，擁有近百架貨運飛機，開設了往返歐洲、北美洲、東
南亞等多個區域的貨運班線，這也是極兔出海客戶的熱門目的地。（ｌｃ）

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