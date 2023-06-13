《經濟通通訊社１３日專訊》中國東方集團（００５８１）公布，附屬公司匯金通

（滬：６０３５７７）的直接全資擁有附屬青島華電已通過重慶江電增資決議案，據此決議，須

待匯金通的股東批准後，青島華電將以註冊資本和資本公積的形式向重慶江電增資４﹒５億元人

民幣。此外，董事局已通過重慶德揚增資決議案，須待匯金通的股東批准後，匯金通將以註冊資

本和資本公積的形式向重慶德揚增資１﹒５億元人民幣。增資完成後，匯金通在重慶江電和重慶

德揚的持股量將各自由８０％增至９２﹒６％。

集團主要從事鋼鐵產品的製造及銷售、鋼鐵產品、鐵礦石及相關原材料的貿易、電力設

備的銷售和房地產業務。青島華電和匯金通將在重慶江電增資和重慶德揚增資項下各自注入的資

本，預計將用於償還貸款及一般營運資金。重慶江電增資及重慶德揚增資預計將分別加強重慶江

電及重慶德揚的資本結構，並將使重慶江電及重慶德揚擴大彼等各自的營運規模，從而支持集團

下游業務聯動的發展。

重慶江電主要從事電力輸送設備的研發、生產及銷售。重慶德揚為一間投資控股公司

及其附属公司主要從事電力輸送設備的研發、生產及銷售。（ｋｋ）

