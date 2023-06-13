《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同洪都拉斯總統卡斯特羅舉行會談

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國家主席習近平１２日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的洪都拉斯總統卡斯特羅會談時表

示，中方將堅定不移發展中洪友好關係，堅定支持洪都拉斯經濟社會發展，願同洪都拉斯做相互

尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。



直面匯率波動，外貿企業主動應變

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近年來，面對人民幣匯率雙向波動幅度加大，外匯管理部門連續出台政策措施，助力外貿企業主

動應對匯率波動，這一過程中，企業風險中性意識也有了明顯提升。



強退名單擴容，Ａ股市場生態不斷改善

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＊ＳＴ紫鑫、＊ＳＴ弘高、＊ＳＴ天潤３家公司昨日發布提示，將因股價連續２０個交易日低於

１元人民幣而面臨強制退市。據統計，包括上述３家公司在內，截至６月１２日，今年以來有

４３家上市公司被鎖定強制退市。





《上海證券報》



資本市場投融資兩端發力

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資本市場穩步前行，需要融資端和投資端兩端發力。近年來，中國資本市場改革跑出「加速度」

，上市公司群體日益壯大。與此同時，資本市場投資端改革也加速推進，出現諸多新動向。



農業保險加力護航「三農」

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去年以來，國家層面多次提出，推動農業保險高質量發展。記者近期在業內調研中了解到，今年

，農業保險通過產品創新、專業化科技運用等多點創新，提升農業保險護航能力。



滬深交易所修訂信息披露評價指引

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滬深交易所１２日分別修訂上市公司信息披露評價指引，並向社會公開徵求意見。據了解，本次

修訂在保持原規則體系不變的同時，在優化加減分情形、充實負面清單、強化結果應用等方面，

對《評價指引》進行針對性優化完善。





《證券時報》



工業母機打破進口壟斷，國產替代正奮力追趕

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近日，記者探訪昆山多家工業母機企業時發現，我國工業母機諸多重要功能部件已打破進口壟斷

，多項技術指標達到國際中高端水平；但中國工業母機產業整體大而不強的情況仍然存在，加快

工業母機國產替代仍需多方努力。



上市公司信披考核迎修訂，Ａ類可獲更多支持

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滬深交易所近日修訂了上市公司自律監管有關信息披露工作考核的指引，並向社會公開徵求意見

。本次修訂擬將考核期間定為上年７月１日至當年６月３０日，並將考核內容分為規範性及有效

性兩個遞進層次，考核維度更加立體化。



白馬股頻現閃崩，警惕抱團「負反饋」

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５月下旬以來，山西汾酒、海康威視、長春高新等白馬股都曾一度遭遇閃崩或跌停；６月１２日

盤中，恆瑞醫藥也一度閃崩跌近５％。對於股價閃崩，不少公司始料未及，且多數公司難以從基

本面或消息面找到確切答案。（ｌｃ）

