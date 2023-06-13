《神州經脈》人民銀行未降ＭＬＦ利率先降逆回購利率，今日（１３日）進行的２０億元（

人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率由此前的２％下調至１﹒９％，下調幅度達到１０

基點，是時隔約１０個月首次調降，這意味著１５日（周四）的中期借貸便利（ＭＬＦ）與２０

日（下周二）的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）很大機會都將跟隨下調，政策降息將啟。

滬綜指半日走跌，午後市況稍轉好，晶片、軟件等科技板塊升幅擴大，帶動滬指收

０﹒１５％，報３２３３﹒６７點，深成指更漲０﹒７６％，創業板指升０﹒６８％。但值得留

意的是股市交投未受降息預期帶旺，兩市全日成交９４２３億元，按日減少２﹒４％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行公布，５月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８２﹒０５萬億元，同比增長

１１﹒６％，差過預期的增長１２﹒１％，增速比上月末低０﹒８個百分點。５月份人民幣貸款

增加１﹒３６萬億元，低於市場預期的１﹒６萬億元，同比少增５４１８億元。５月末，人民幣

貸款餘額２２７﹒５３萬億元，同比增長１１﹒４％，略低於市場預期的１１﹒６％，增速比上

月末低０﹒４個百分點。５月份人民幣存款增加１﹒４６萬億元同比少增１﹒５８萬億元。其中

，住戶存款增加５３６４億元，非金融企業存款減少１３９３億元。５月社會融資規模增量為

１﹒５６萬億元，比上月多３３１２億元，比上年同期少１﹒３１萬億元。５月末社會融資規模

存量為３６１﹒４２萬億元，同比增長９﹒５％。



２﹒ 人行今早在上月新增融資信貸數據亦未公布之下，將７天期逆回購利率下調１０個基點至

１﹒９％，公開市場意外降息先行，表明宏觀經濟疲弱大環境下，政策策馬揚鞭發力更加不拘一

格，決策層爭分奪秒發力。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，此次逆回購利率下調，應該

是避免和周四美聯儲利率決議發生衝突。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，回顧近期

商業銀行和人行的一系列舉措，更多是在有效降低銀行負債成本緩解部分銀行淨息差收窄壓力，

為銀行進一步合理讓利實體經濟，加強逆周期調節做足鋪墊。



３﹒ 據《彭博》引述消息人士指，在房地產市場走弱和全球需求降溫之際，中國正考慮出台一

攬子刺激措施，推動中國企穩回升，當中至少包括十幾項旨在支持房地產和提振內需等多方面措

施，而減息亦是考慮之一。另外，人民銀行和中國證監會過去幾個月邀請包括固定收益投資者、

券商、律師、評級公司和會計師在內的市場參與者參加會議，評估推動國內高收益債一級市場的

發展，以幫助風險較高的借款人擴大融資渠道，包括科技企業、初創企業和低評級企業。



４﹒ 美國商務部基於國家安全，把４３個實體納入出口管制清單，當中包括３１個中國實體，

美國商務部稱，被制裁的實體中，有多間培訓中國軍方機師的飛行訓練學校和企業，相關公司並

採購美國製造商品支持中國軍事現代化。外交部發言人汪文斌今日回應，要求美方立即糾正以涉

軍人權等幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化的錯誤做法，美方無理打壓中國企業，

肆意破壞國際經貿秩序和世界貿易規則，嚴重危害全球產業鏈供應鏈穩定，已到歇斯底里、不擇

手段的地步。



５﹒ 中國光伏企業高管在參加２０２３年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會時被現場帶走調查

。中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽表示：「當事人只是要求協助調查，目前已返回酒店，沒有

其他消息。」劉譯陽表示，目前此事是陳年個案，不用上升到整個光伏行業，不涉及正常中歐光

伏貿易。協助調查的人士為江蘇格林保爾新能源有限公司的浦永華。



６﹒ 最高檢發布第四十四批指導性案例。該批指導性案例以防範金融犯罪為主題，涉及私募基

金型非法集資、偽造貨幣、ＰＯＳ機套現等行為。最高檢第四檢察廳負責人表示，私募基金發行

銷售必須依法依規進行，不得突破「私募」底線。



７﹒ 巴基斯坦石油部長馬利克表示，巴基斯坦以人民幣支付首次政府間（Ｇ２Ｇ）進口的俄羅

斯低價原油交易，他未有透露交易的商業細節，包括定價或巴基斯坦獲得的折扣，僅稱交易是以

人民幣支付。這標誌著該國以美元為主導的出口支付政策出現重大轉變。美國因應俄烏戰爭大力

制裁俄羅斯及其貿易夥伴，加上各國自身的經濟危機與地緣風險，包括阿根廷、巴西、孟加拉等

多國，都開始使用人民幣進行國際貿易支付結算。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１７４點子後隨即跌穿７﹒１６關口，最終

收盤報７﹒１５３６，續刷２０２２年１１月２９日以來新低，兩連跌。人行突降７天期逆回購

中標利率，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）隨即快速跌破７﹒１７關口，創２０２２年１１月２９

日以來新低，之後跌幅收窄，現跌７１點子，報７﹒１６２６。人民幣兌一美元中間價今報

７﹒１４９８，較上個交易日跌２８６點子，兩連跌，創２０２２年１１月３０日以來逾半年新

低。（ｃｔ）

