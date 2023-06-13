《鍾之日記》６月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



人民銀行未降ＭＬＦ利率先降逆回購利率，今日進行的２０億元人民幣７天期逆回購操作，

中標利率由此前的２％下調至１﹒９％，下調幅度達到１０基點，是時隔約１０個月首次調降，

這意味著１５日（周四）的中期借貸便利（ＭＬＦ）與２０日（下周二）的貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）很大機會都將跟隨下調，啟動政策降息。

人民幣計價資產受累，滬綜指半日走跌，惟午後市況稍轉好，晶片、軟件等科技板塊升幅擴

大，帶動滬指收升０﹒１５％，報３２３３﹒６７點，深成指更漲０﹒７６％，創業板指升

０﹒６８％。但值得留意的是股市交投未受降息預期帶旺，兩市全日成交９４２３億元人民幣，

按日減少２﹒４％。

就在調降逆回購利率之後，人民銀行便於今日盤後時段公布上月新增融資數據，人民幣貸款

增加１﹒３６萬億元人民幣差過市場預期，社會融資規模增量為１﹒５６萬億元（人民幣．下同

），同樣差過預期。

人行寬鬆政策推出得如此突然，澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，應該是避免和周四

美聯儲利率決議發生衝突，因人行２０００億元人幣ＭＬＦ同樣於當日到期。



＊港股午後撐起，等待美儲議息＊



美國聯儲局今天展開為期兩天的議息會議，市場對暫停加息的預期升溫，推動美股連續３個

交易日上揚，隔晚科技股炒得火熱，特斯拉打破最長連漲紀錄。港股方面，恒指今日低開４８點

，早段乏力，更一度跌逾１３０點至１９２７３，但在１１時後走勢有所好轉，午後維持升勢，

百度（０９８８８）、商湯（０００２０）等炒上，科技、內房及物管股亦止跌回升，帶動恒指

一度升逾１６０點至１９５７２，最終仍能高收。

恒指全日收報１９５２１，升１１７點或升０﹒６０％，主板成交９９７﹒７５億元。



＊晶片坐火箭，收到好消息＊



美國國務卿布林肯訪華傳聞持續醞釀，又傳來兩國對峙氣氛降溫的好消息，美媒報道拜登政

府欲延長一項出口管制政策的豁免期，允許南韓、台灣晶片企業保持在中國業務。晶片股今日爆

發，宏光半導體（０６９０８）狂飆２０﹒１％，ＡＳＭＰＴ（００５２２）升１２﹒９％，上

海復旦（０１３８５）升５﹒６％，中芯（００９８１）升４﹒７％，晶門（０２８７８）升

３﹒２％，華虹（０１３４７）升２﹒５％。

據報道，美國商務部負責工業和安全事務的副部長上周在一個行業會議上表示，拜登政府打

算延長一項出口管制政策的豁免期，這些豁免在可預見的未來將會重續。不過有報道引述分析人

士指，美國商務部延長豁免的做法將削弱美國在晶片上對中國出口管制政策的效果。



＊油價跌跌跌，三桶油走低＊



國際油價延續上周跌勢，收於３個月低點。紐約期油下跌３﹒０５美元，收於每桶

６７﹒１２美元。布蘭特期油跌２﹒９５美元，至每桶７１﹒８４美元。至於內地原油變化率在

負值區間窄幅運行，今晚國內成品油新一輪調價窗口將開啟，內媒引述機構預測，本輪成品油零

售限價有望迎來今年以來第六次下調，屆時國內多數地區零售環節９５＃汽油進入「７元時代」

。

三桶油股價走低，中海油（００８８３）跌３﹒４％，中石油（００８５７）跌２﹒１％，

中石化（００３８６）跌１﹒９％。



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