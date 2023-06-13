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AH股新聞

13/06/2023 09:50

《Ａ股焦點》ＬＰＲ下調已在路上，招商蛇口漲３％萬科Ａ升１％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人行今日進行的２０億元７天期逆回購操作，中標利率由此前
的２％下調至１﹒９％，下調幅度達到１０基點，是時隔約１０個月首次調降，這意味著本周
ＭＬＦ利率下調幾乎已成定局，形成政策降息，之後公布的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）亦很可
能下調。
　　假如五年期以上ＬＰＲ本月下調１０個基點，意味著目前首套按揭貸款利率的下限可降至
４％。房貸利率調降有助於降低購房成本，促進樓市回暖，亦可減少居民利息支出成本。地產股
走高，招商蛇口（深：００１９７９）漲２﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒５％
，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）升１﹒５％，萬
科Ａ（深：０００００２）升１﹒２％，華僑城Ａ（深：００００６９）揚０﹒６％。
　　目前五年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，人行已經在這個利率水平維持９個月不變，期間內地房
地產行業整體維持向下，盡管防疫政策大規模結束後曾迎來一波樓市小陽春，但目前復甦力度已
大不如前，多地爭相推出樓市寬鬆政策，部分城市的限購令已形同虛設，市場期待五年期以上
ＬＰＲ進一步下調，挽救處於下行區間的內地樓市。（ｅｙ）
　

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