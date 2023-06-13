《經濟通通訊社１３日專訊》據多家內地媒體報道，多名中國光伏企業高管前往德國參加慕

尼黑太陽能技術博覽時，在慕尼黑機場被德國有關部門帶走調查。

中國光伏行業協會（ＣＰＩＡ）回應稱，這次協助調查的中國光伏從業者只有一人，不涉及

網傳的多家中國光伏企業，亦沒有出現多名人員協助調查的情況。該協會透過微信公眾號稱，高

度重視事件，經了解，當事人只是協助調查，目前已經回到酒店。

事件當事人江蘇光伏組件製造商格林保爾的股東浦永華隨後亦向媒體表示，他在德國被召往

協助調查，事後已經回到當地酒店準備入住。而至於被帶走的原因，浦永華僅表示，沒什麼大事

。有知情人士指，此次事件仍是以前價格承諾的歷史遺留問題，個別當初違規的企業需要補稅。



＊或涉違規企業需要補關稅＊



在２０１２年歐美相繼發起針對中國光伏產業的反傾銷和反補貼調查後，２０１３年１２月

，中歐簽訂光伏最低價格承諾協議，要求各家公司以高於最低進口限價的價格對歐銷售太陽能產

品，且每年銷售量須限制在一定配額內；協議外的廠商則需繳納４７﹒６％的關稅。

公開資料顯示，浦永華曾任職於新三板公司潤達光伏，後離職參與創立了江蘇格林保爾新能

源有限公司。潤達光伏招股書等文件披露顯示，浦永華出生於１９７６年，畢業於淮海工學院，

曾先後就職於江蘇小天鵝集團無錫小天鵝家用電器、江陰浚鑫科技有限公司、無錫派克木業製造

有限公司，２００９年７月至２０１４年１２月在江蘇潤達光伏任董事、副總經理，２０１４年

１２月至２０２０年３月在潤達光伏任董事兼副總經理。（ｌｃ）

