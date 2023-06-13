《經濟通通訊社１３日專訊》滬深交易所修訂上市公司自律監管有關信息披露工作考核的指

引，並向社會公開徵求意見。意見反饋截止時間為６月２６日。

本次修訂明確，要加大對評價結果Ａ類公司的服務力度，對於相關公司的臨時公告原則上免

於事後審核，對於籌劃發行股份購買資產、向特定對像發行證券等依法依規給予相應支持。同時

強化對Ｄ類公司的監督引導，原則上暫停適用信息披露直通車業務，並組織公司控股股東、實際

控制人、董事長、董事會秘書等參加合規培訓，督促完善信息披露內部控制及執行效果。此外，

將上市公司對評價結果提交書面異議和交易所回復的時間由３個交易日延長至５個交易日。

本次修訂還增加了重大負面事項減分情形，提出上市公司信息披露與規範運作存在重大負面

情況、嚴重損害投資者合法權益的，最高減５分。上市公司控股股東、實際控制人、董監高等關

鍵少數未勤勉盡責、嚴重影響公司規範運作的，最高減４分。上市公司信息披露有效性存在明顯

不足、嚴重影響投資者決策的，最高減３分。上市公司信息披露業務辦理質量較差並構成業務運

行安全隱患，或存在其他重大負面事項的，最高減３分。

此外，本次修訂還明確，存在被採取行政監管措施、關鍵少數被行政處罰或紀律處分、召開

業績說明會次數不足三次、董事會秘書空缺累計時間超過六個月的公司，其評價結果不得為Ａ。

存在股票在風險警示板交易、財務報告或內部控制被出具非標意見的審計報告、因涉嫌違反相關

證券法律法規處於被有權機關立案調查階段、董事會秘書空缺累計時間超過九個月等情形的公司

，其評價結果不高於Ｃ。明確未召開年度報告業績說明會的上市公司評價結果應當為Ｄ。

（ｌｃ）

