《經濟通通訊社１３日專訊》計劃在本周內訪華的美國國務卿布林肯，回應有關中國在古巴

設立間諜中心的報道時指出，中國在古巴的做法，是在全球擴大影響力的一部份舉動，又透露上

屆特朗普政府已知道中國早在２０１９年提升在古巴的情報收集設施，不過並未有就解決這個問

題取得足夠進展。

布林肯表示，自２０２１年１月拜登總統上任以來，美方已透過外交努力減緩了中國在海外

擴大軍事力量的工作。拜登指示團隊採取更直接的方法，包括與正在考慮接納中國基地的政府接

觸，並與其交換信息。



＊白宮：不影響布林肯本周訪華計劃＊



白宮國家安全發言人柯比（Ｊｏｈｎ Ｋｉｒｂｙ）周一表示，美國已經向古巴政府表達了

對該國允許中國在其境內設立監聽站的擔憂。柯比稱，目前與中國的雙邊關係很緊張，但拜登總

統致力於保持溝通渠道暢通。

他在白宮的簡報會上表示，不認為最近關於中國在古巴建立監聽站的報道會影響國務卿布林

肯本周稍晚訪問中國的計劃。

在北京，針對美國官員稱「中國在古巴進行間諜活動」，中國外交部發言人汪文斌在例行記

者會上強調，此為「虛假信息」。（ｄｗ）

