《經濟通通訊社１３日專訊》滴滴出行平台新增滴滴快送業務，接入達達快送、閃送、ＵＵ

跑腿三家公司，提供「經濟幫送」、「專人直送」的小規格物品的即時配送服務。目前已在成都

、杭州、北京等全國２００多個城市開通服務。

用戶可滴滴在平台同時呼叫多家快送服務商，根據各服務商實時價格及自身需求選擇；也可

以同時選擇多家服務商下單，滴滴快送可根據各服務商的接單速度匹配服務。（ｄｗ）

