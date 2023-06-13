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AH股新聞

13/06/2023 17:55

《打擊貪腐》出差期間賭博、挪用公款，東方網前總裁徐世平被雙開

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中央紀委國家監委網站通報，上海東方網股份有限公司原黨委
副書記、總裁、總編輯徐世平嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌挪用公款罪、受賄罪
，上海市紀委根據相關規定對其開除黨籍，上海市監委對其開除公職；其違紀違法所得被收繳；
其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。
　　公開資料顯示，６４歲的徐世平畢業於中國人民大學新聞系，曾在上海《新民晚報》工作
１８年；２０００年參與籌建東方網，出任東方網股份有限公司副董事長、總編輯。２００４年
８月轉任上海市政府新聞辦副主任，同年１２月兼任上海市網宣辦副主任；２０１２年４月回到
重組後的東方網股份有限公司出任總裁、總編輯，至２０２０年７月退休。官方去年１１月通報
徐世平被查。
　　根據最新通報，經查，徐世平長期與私營企業主不當交往，沉迷資本運作，漠視風險管控，
把公權力變成謀取私利的工具，靠企吃企、借機斂財，嚴重損害黨的形象，危害國有企業利益和
國有資產安全。落實中央決策部署打折扣、搞變通，對抗組織審查，對所在黨委履行全面從嚴治
黨主體責任不力負有直接責任，私藏、閱看違禁書刊；違反中央八項規定精神，違規出入私人會
所，接受可能影響公正執行公務的宴請並收受禮品、禮金，公款旅遊；違反組織紀律，隱瞞不報
親屬投資情況；違反工作紀律，多次因公出國期間出入境外賭場賭博；違反生活紀律，與他人發
生不正當性關係，對家人失管失教，造成不良影響；違反國家法律法規，多次參與賭博活動；挪
用公款謀取個人利益，情節嚴重；利用職務上的便利或者利用本人職權、地位形成的便利條件，
為他人謀取利益，並非法索取、收受巨額財物。（ｓｌ）

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