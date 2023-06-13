《經濟通通訊社１３日專訊》中央紀委國家監委網站通報，上海東方網股份有限公司原黨委

副書記、總裁、總編輯徐世平嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌挪用公款罪、受賄罪

，上海市紀委根據相關規定對其開除黨籍，上海市監委對其開除公職；其違紀違法所得被收繳；

其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

公開資料顯示，６４歲的徐世平畢業於中國人民大學新聞系，曾在上海《新民晚報》工作

１８年；２０００年參與籌建東方網，出任東方網股份有限公司副董事長、總編輯。２００４年

８月轉任上海市政府新聞辦副主任，同年１２月兼任上海市網宣辦副主任；２０１２年４月回到

重組後的東方網股份有限公司出任總裁、總編輯，至２０２０年７月退休。官方去年１１月通報

徐世平被查。

根據最新通報，經查，徐世平長期與私營企業主不當交往，沉迷資本運作，漠視風險管控，

把公權力變成謀取私利的工具，靠企吃企、借機斂財，嚴重損害黨的形象，危害國有企業利益和

國有資產安全。落實中央決策部署打折扣、搞變通，對抗組織審查，對所在黨委履行全面從嚴治

黨主體責任不力負有直接責任，私藏、閱看違禁書刊；違反中央八項規定精神，違規出入私人會

所，接受可能影響公正執行公務的宴請並收受禮品、禮金，公款旅遊；違反組織紀律，隱瞞不報

親屬投資情況；違反工作紀律，多次因公出國期間出入境外賭場賭博；違反生活紀律，與他人發

生不正當性關係，對家人失管失教，造成不良影響；違反國家法律法規，多次參與賭博活動；挪

用公款謀取個人利益，情節嚴重；利用職務上的便利或者利用本人職權、地位形成的便利條件，

為他人謀取利益，並非法索取、收受巨額財物。（ｓｌ）

