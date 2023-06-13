《經濟通通訊社１３日專訊》６月以來已最少５家大型央企或國企因遭不法分子冒名行騙而

發布嚴正聲明，其中最新的是中國船舶工業貿易有限公司及國開基礎設施基金有限公司。

國開基礎設施基金有限公司指出，近日注意到有不法分子冒用該公司名義，在互聯網及移動

端傳播一款名為「國開基建」的金融理財Ａｐｐ，開展非法金融活動。該公司強烈譴責此類網絡

詐騙行為，強調涉事Ａｐｐ與該公司無任何關係，並已向有關部門投訴舉報。

中國船舶工業貿易有限公司則指出，有Ａｐｐ冒用該公司名義，且偽造該公司授權文件，通

過上線非法線上投資平台，開展「線上航運投資業務」。該公司強調，從未與任何主體合作或者

授權任何主體上線「線上航運投資平台」或者開展「線上航運投資業務」，亦未曾從事過任何「

線上航運投資業務」，該公司不對有關投資的真實性、合法性等承擔任何責任，並正積極核查相

關情況，同時已經向公安機關報案。中國船舶工業貿易有限公司今年１月亦曾發現同類情況及報

警。

國鐵集團、中國商飛、中國稀土集團日前亦分別指出，有不法分子假冒該公司，分別以「八

縱八橫」Ａｐｐ、「大飛機」Ａｐｐ、「東方稀土（ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＲＡＲＥ

ＥＡＲＴＨ）」之名，非法開展投資理財等業務，不僅侵害該公司商譽，並涉蓄意欺詐。國鐵集

團表示已向公安機關報案並向有關行政機關舉報；中國商飛表示保留通過法律維權權利；中國稀

土集團亦稱已向有關部門反映問題。（ｓｌ）

