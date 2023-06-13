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AH股新聞

13/06/2023 08:54

【大國博弈】美制裁４３個實體，部分涉助解放軍訓練機師

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國商務部基於國家安全，把４３個實體納入出口管制清單，
當中包括３１個中國實體，被制裁的實體有多間培訓中國軍方機師的飛行訓練學校和企業。
　　根據公告，最新被納入出口管制清單的實體，包括飛行訓練公司Ｆｒｏｎｔｉｅｒ　
Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｇｒｏｕｐ和其位於四個國家的業務分支，以及飛行訓練學校Ｔｈｅ　
Ｔｅｓｔ　Ｆｌｙｉｎｇ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｓｏｕｔｈ　Ａｆｒｉｃａ與其於三個國家
的分支，和Ａｖｉａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｃｈｉｎａ　（ＡＶＩＣ）在中國及南非分支。
　　被制裁的３１個中國實體中，除了涉及機師訓練外，２間中國實體涉及新疆人權問題，９間
中國及巴基斯坦實體涉及巴基斯坦導彈計劃，１間中國實體涉及高超音導彈。名單中的上海超算
科技有限公司為中科曙光（滬：６０３０１９）的聯營企業。
　　美國商務部稱，有關企業除了招募西方飛行員向解放軍提供培訓外，更涉及採購美國製造商
品來支持中國軍事現代化，行動是要阻止使用美國技術的西方國家公司協助中國軍隊現代化，危
及美國國家安全。（ｄｗ）

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