《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》報道，巴基斯坦石油部長馬利克表示，巴基斯坦以

人民幣支付首次政府間（Ｇ２Ｇ）進口的俄羅斯低價原油交易，他未有透露交易的商業細節，包

括定價或巴基斯坦獲得的折扣，僅稱交易是以人民幣支付。這標誌著該國以美元為主導的出口支

付政策出現重大轉變。

巴基斯坦和俄羅斯在今年４月達成有關協議。馬利克說，這次採購是巴基斯坦和俄羅斯的第

一個政府間交易，採購量為１０萬噸原油，其中４﹒５萬噸在星期一運抵卡拉奇，其餘正在運輸

途中。

根據早前報道，巴基斯坦採購的首批７５萬桶原油最早將於６月靠岸。巴基斯坦已經同意為

每桶原油支付５０至５２美元的價格，而七國集團對俄羅斯石油的價格上限為每桶６０美元。這

筆交易將由中國銀行促成。



＊阿根廷、巴西、孟加拉等開始使用人民幣進行國際貿易結算＊



美國因應俄烏戰爭大力制裁俄羅斯及其貿易夥伴，加上各國自身的經濟危機與地緣風險，包

括阿根廷、巴西、孟加拉等多國，都開始使用人民幣進行國際貿易支付結算。

《彭博》報道稱，巴基斯坦此舉不僅符合俄羅斯希望擺脫美元和歐元出口的願望，也有利於

推動人民幣國際化，以削弱美元在國際社會的主導地位；使用人民幣進口石油對巴基斯坦也有好

處，因為巴基斯坦嚴重依賴能源進口，該國也在嘗試重啟國際貨幣基金的６５億美元救助計劃，

避免該國陷入債務違約，低價原油為其帶來喘息機會。該國央行持有的外匯儲備幾乎不足以支付

４星期的受控進口。（ｃｔ）

