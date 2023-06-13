《經濟通通訊社１３日專訊》人行本周將續作中期借貸便利（ＭＬＦ），外界預期利率將會

下調，即政策降息，而人行今日進行的２０億元７天期逆回購操作，中標利率由此前的２％下調

至１﹒９％，下調幅度達到１０基點，是逆回購中標利率時隔約１０個月首次調降，這意味著本

周ＭＬＦ利率下調幾乎已成定局，之後公布的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）亦很可能下調。

人民幣續跌，人民幣兌一美元中間價今報７﹒１４９８，較上個交易日跌２８６點子，兩連

跌，創２０２２年１１月３０日以來逾半年新低。滬深股市今早先低開，上證綜合指數（滬綜指

）低開０﹒１５％，報３２２３﹒９點，深成指低開０﹒１７％，旅遊、地產股造好，石油股走

低。

美國商務部把４３個實體納入出口管制清單，當中包括３１個中國實體，包括多間培訓中國

軍方機師的飛行訓練學校和企業，還有部分實體被制裁原因涉及新疆人權問題、巴基斯坦導彈計

劃及製造高超音導彈。名單中的上海超算科技有限公司為中科曙光（滬：６０３０１９）的聯營

企業。

部分內地房企恢復海外融資，內媒引述中指研究院企業研究總監劉水認為，今年以來房企海

外債發行總體規模仍然較小，海外債發行可持續性仍有待觀察。（ｅｙ）

