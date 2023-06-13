《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行一反以往常規，未降ＭＬＦ利率先降逆回購利率，今

日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率由此前的２％下調至１﹒９％

，下調幅度達到１０基點，是時隔約１０個月首次調降，這意味著本周ＭＬＦ利率下調幾乎已成

定局，之後公布的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）亦很可能下調。

寬鬆預期令人民幣匯價貶值壓力急增，人民幣兌美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１７４點

子，報７﹒１６００，隨即跌穿７﹒１６關口，創２０２２年１１月２９日以來新低。

人民幣計價資產受累，滬綜指半日收市跌０﹒０６％，報３２２６﹒８９點，深成指揚

０﹒３９％，創業板指升０﹒３６％。兩市半日成交５７１３億元，較上個交易日（１２日）同

時段成交減少５﹒６％。

人行未降ＭＬＦ利率先降逆回購利率，上月新增融資信貸數據亦未公布，反映今次人行操作

急切。內媒引述券商分析師指，這說明人行操作思路上不拘泥於常規，更加靈活，決策層爭分奪

秒發力。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，回顧近期商業銀行和人行的一系列舉措，

更多是在有效降低銀行負債成本緩解部分銀行淨息差收窄壓力，為銀行進一步合理讓利實體經濟

，加強逆周期調節做足鋪墊。



＊四大行走高，內房升幅半日收窄＊



四大行今早走高，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒５％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升０﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）、建設銀行

（滬：６０１９３９）升０﹒３％；全國性股份行表現則個別，交通銀行（滬：６０１３２８）

升０﹒３％，中信銀行（滬：６０１９９８）跌０﹒９％，光大銀行（滬：６０１８１８）跌

０﹒３％，招商銀行（滬：６０００３６）軟０﹒２％。

假如五年期以上ＬＰＲ本月下調１０個基點，意味著目前首套按揭貸款利率的下限可降至

４％。房貸利率調降有助於降低購房成本，促進樓市回暖，亦可減少居民利息支出成本。地產股

早段走高，惟盤中升幅收窄，招商蛇口（深：００１９７９）升１﹒６％，保利發展

（滬：６０００４８）、新城控股（滬：６０１１５５）升０﹒５％，萬科Ａ

（深：０００００２）升０﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）則倒跌０﹒１％。



＊汽車換電概念造好，多股漲停＊



寧德時代（深：３００７５０）昨日發布騏驥換電，為電動重型卡車底盤換電提供一站式解

決方案。寧德時代股價反應不大，現升０﹒２％報２１２﹒３９元，不過高壓快充和換電概念股

則帶來利好，和順電氣（深：３００１４１）飆兩成漲停，迦南智能（深：３００８８０）升

１１﹒２％，日豐股份（深：００２９５３）、奧特迅（深：００２２２７）升１０％漲停，山

東威達（深：００２０２６）升５﹒６％，中能電氣（深：３０００６２）升４﹒５％。

（ｅｙ）

