《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行一反以往常規，未降ＭＬＦ利率先降逆回購利率，今
日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率由此前的２％下調至１﹒９％
，下調幅度達到１０基點，是時隔約１０個月首次調降，這意味著本周ＭＬＦ利率下調幾乎已成
定局，之後公布的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）亦很可能下調。
寬鬆預期令人民幣匯價貶值壓力急增，人民幣兌美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１７４點
子，報７﹒１６００，隨即跌穿７﹒１６關口，創２０２２年１１月２９日以來新低。
人民幣計價資產受累，滬綜指半日收市跌０﹒０６％，報３２２６﹒８９點，深成指揚
０﹒３９％，創業板指升０﹒３６％。兩市半日成交５７１３億元，較上個交易日（１２日）同
時段成交減少５﹒６％。
人行未降ＭＬＦ利率先降逆回購利率，上月新增融資信貸數據亦未公布，反映今次人行操作
急切。內媒引述券商分析師指，這說明人行操作思路上不拘泥於常規，更加靈活，決策層爭分奪
秒發力。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，回顧近期商業銀行和人行的一系列舉措，
更多是在有效降低銀行負債成本緩解部分銀行淨息差收窄壓力，為銀行進一步合理讓利實體經濟
，加強逆周期調節做足鋪墊。
＊四大行走高，內房升幅半日收窄＊
四大行今早走高，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒５％，工商銀行
（滬：６０１３９８）升０﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）、建設銀行
（滬：６０１９３９）升０﹒３％；全國性股份行表現則個別，交通銀行（滬：６０１３２８）
升０﹒３％，中信銀行（滬：６０１９９８）跌０﹒９％，光大銀行（滬：６０１８１８）跌
０﹒３％，招商銀行（滬：６０００３６）軟０﹒２％。
假如五年期以上ＬＰＲ本月下調１０個基點，意味著目前首套按揭貸款利率的下限可降至
４％。房貸利率調降有助於降低購房成本，促進樓市回暖，亦可減少居民利息支出成本。地產股
早段走高，惟盤中升幅收窄，招商蛇口（深：００１９７９）升１﹒６％，保利發展
（滬：６０００４８）、新城控股（滬：６０１１５５）升０﹒５％，萬科Ａ
（深：０００００２）升０﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）則倒跌０﹒１％。
＊汽車換電概念造好，多股漲停＊
寧德時代（深：３００７５０）昨日發布騏驥換電，為電動重型卡車底盤換電提供一站式解
決方案。寧德時代股價反應不大，現升０﹒２％報２１２﹒３９元，不過高壓快充和換電概念股
則帶來利好，和順電氣（深：３００１４１）飆兩成漲停，迦南智能（深：３００８８０）升
１１﹒２％，日豐股份（深：００２９５３）、奧特迅（深：００２２２７）升１０％漲停，山
東威達（深：００２０２６）升５﹒６％，中能電氣（深：３０００６２）升４﹒５％。
（ｅｙ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情