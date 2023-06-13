  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/06/2023 15:05

《Ａ股行情》滬指收升０﹒１５％晶片股強勁，人行料啟政策降息

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行未降ＭＬＦ利率先降逆回購利率，今日進行的２０億
元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率由此前的２％下調至１﹒９％，下調幅度達到
１０基點，是時隔約１０個月首次調降，這意味著１５日（周四）的中期借貸便利（ＭＬＦ）與
２０日（下周二）的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）很大機會都將跟隨下調，政策降息將啟。
　　人民幣計價資產受累，滬綜指半日走跌，惟午後市況稍轉好，晶片、軟件等科技板塊升幅擴
大，帶動滬指收升０﹒１５％，報３２３３﹒６７點，深成指更漲０﹒７６％，創業板指升
０﹒６８％。但值得留意的是股市交投未受降息預期帶旺，兩市全日成交９４２３億元，按日減
少２﹒４％。
　　人行在公布上月新增融資信貸數據之前，便先行調降逆回購利率，反映今次人行操作急切，
決策層爭分奪秒發力。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，此次逆回購利率下調，應該是避
免和周四美聯儲利率決議發生衝突。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，回顧近期商業
銀行和人行的一系列舉措，更多是在有效降低銀行負債成本緩解部分銀行淨息差收窄壓力，為銀
行進一步合理讓利實體經濟，加強逆周期調節做足鋪墊。
　
＊晶片板塊吹復甦風＊
　
　　美媒報道拜登政府欲延長一項出口管制政策的豁免期，允許南韓、台灣晶片企業保持在中國
業務。晶片股今日異動拉升，午後升幅更進一步擴大，源杰科技（滬：６８８４９８）飆１５％
，國芯科技（滬：６８８２６２）漲１４﹒７％，創耀科技（滬：６８８２５９）升１３﹒３％
，長光華芯（滬：６８８０４８）升１２﹒７％，美芯晟（滬：６８８４５８）走高１１﹒３％
，兆易創新（滬：６０３９８６）升８﹒８％，瀾起科技（滬：６８８００８）漲８％，寒武紀
（滬：６８８２５６）升５﹒８％，中芯國際（滬：６８８９８１）升４﹒８％。
　　汽車配件股延續昨日升浪，上聲電子（滬：６８８５３３）飆１４﹒９％，泰祥股份
（深：３０１１９２）升１２﹒８％，興民智通（深：００２３５５）、迪生力
（滬：６０３３３５）、北特科技（滬：６０３００９）升、航天晨光（滬：６００５０１）、
飛龍股份（深：００２５３６）集體升一成漲停。
　
＊油價料調降三桶油走低＊
　
　　國際油價延續上周跌勢，收於３個月低點。紐約期油下跌３﹒０５美元，收於每桶
６７﹒１２美元。布蘭特期油跌２﹒９５美元，至每桶７１﹒８４美元。至於內地原油變化率在
負值區間窄幅運行，今晚國內成品油新一輪調價窗口將開啟，內媒引述機構預測，本輪成品油零
售限價有望迎來今年以來第六次下調，屆時國內多數地區零售環節９５＃汽油進入「７元時代」

　　三桶油齊跌，中國海油（滬：６００９３８）挫３％，中國石油（滬：６０１８５７）跌
２﹒２％，中國石化（滬：６０００２８）跌０﹒８％；通源石油（深：３００１６４）跌
２﹒９％，中油工程（滬：６００３３９）跌２％，廣匯能源（滬：６００２５６）跌１﹒９％
，新潮能源（滬：６００７７７）跌１﹒６％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８６４﹒９１　　＋０﹒５３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２３３﹒６７　　＋０﹒１５　　　　３７７１﹒９３　　
　　上證Ａ股指數　　３３８９﹒７３　　＋０﹒１５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０９５５﹒９６　＋０﹒７６　　　　５６５１﹒２６　　
　　深圳創業板指數　２１６６﹒９６　　＋０﹒６８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７１﹒４８　　＋０﹒２１　　　　　１﹒０６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２３﹒８０　　＋０﹒０５　　　　　０﹒３７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金