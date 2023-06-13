《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行未降ＭＬＦ利率先降逆回購利率，今日進行的２０億

元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率由此前的２％下調至１﹒９％，下調幅度達到

１０基點，是時隔約１０個月首次調降，這意味著１５日（周四）的中期借貸便利（ＭＬＦ）與

２０日（下周二）的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）很大機會都將跟隨下調，政策降息將啟。

人民幣計價資產受累，滬綜指半日走跌，惟午後市況稍轉好，晶片、軟件等科技板塊升幅擴

大，帶動滬指收升０﹒１５％，報３２３３﹒６７點，深成指更漲０﹒７６％，創業板指升

０﹒６８％。但值得留意的是股市交投未受降息預期帶旺，兩市全日成交９４２３億元，按日減

少２﹒４％。

人行在公布上月新增融資信貸數據之前，便先行調降逆回購利率，反映今次人行操作急切，

決策層爭分奪秒發力。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，此次逆回購利率下調，應該是避

免和周四美聯儲利率決議發生衝突。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，回顧近期商業

銀行和人行的一系列舉措，更多是在有效降低銀行負債成本緩解部分銀行淨息差收窄壓力，為銀

行進一步合理讓利實體經濟，加強逆周期調節做足鋪墊。



＊晶片板塊吹復甦風＊



美媒報道拜登政府欲延長一項出口管制政策的豁免期，允許南韓、台灣晶片企業保持在中國

業務。晶片股今日異動拉升，午後升幅更進一步擴大，源杰科技（滬：６８８４９８）飆１５％

，國芯科技（滬：６８８２６２）漲１４﹒７％，創耀科技（滬：６８８２５９）升１３﹒３％

，長光華芯（滬：６８８０４８）升１２﹒７％，美芯晟（滬：６８８４５８）走高１１﹒３％

，兆易創新（滬：６０３９８６）升８﹒８％，瀾起科技（滬：６８８００８）漲８％，寒武紀

（滬：６８８２５６）升５﹒８％，中芯國際（滬：６８８９８１）升４﹒８％。

汽車配件股延續昨日升浪，上聲電子（滬：６８８５３３）飆１４﹒９％，泰祥股份

（深：３０１１９２）升１２﹒８％，興民智通（深：００２３５５）、迪生力

（滬：６０３３３５）、北特科技（滬：６０３００９）升、航天晨光（滬：６００５０１）、

飛龍股份（深：００２５３６）集體升一成漲停。



＊油價料調降三桶油走低＊



國際油價延續上周跌勢，收於３個月低點。紐約期油下跌３﹒０５美元，收於每桶

６７﹒１２美元。布蘭特期油跌２﹒９５美元，至每桶７１﹒８４美元。至於內地原油變化率在

負值區間窄幅運行，今晚國內成品油新一輪調價窗口將開啟，內媒引述機構預測，本輪成品油零

售限價有望迎來今年以來第六次下調，屆時國內多數地區零售環節９５＃汽油進入「７元時代」

。

三桶油齊跌，中國海油（滬：６００９３８）挫３％，中國石油（滬：６０１８５７）跌

２﹒２％，中國石化（滬：６０００２８）跌０﹒８％；通源石油（深：３００１６４）跌

２﹒９％，中油工程（滬：６００３３９）跌２％，廣匯能源（滬：６００２５６）跌１﹒９％

，新潮能源（滬：６００７７７）跌１﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８６４﹒９１ ＋０﹒５３

上證綜合指數 ３２３３﹒６７ ＋０﹒１５ ３７７１﹒９３

上證Ａ股指數 ３３８９﹒７３ ＋０﹒１５

深證成份指數 １０９５５﹒９６ ＋０﹒７６ ５６５１﹒２６

深圳創業板指數 ２１６６﹒９６ ＋０﹒６８

上證Ｂ股指數 ２７１﹒４８ ＋０﹒２１ １﹒０６

深證Ｂ股指數 １１２３﹒８０ ＋０﹒０５ ０﹒３７

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