《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期

逆回購，中標利率下調至１﹒９％，下降１０個基點，此前為２％。這是逆回購中標利率時隔約

１０個月首次調降。

公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。

市場指，７天期逆回購操作中標利率下降１０個基點，既反映了資金市場供求，也釋放了加

強逆周期調節和穩定市場預期的政策信號，是穩健貨幣政策精准有力的體現。



＊ＭＬＦ降息有較大可能性＊



本周四（１５日）將有２０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。中信證券發表研

報指出，繼六大國有行後，部分全國性股份行１２日亦宣布下調人民幣存款利率，認為掛牌利率

調整預計可以為銀行節約２－３基點存款成本。考慮到存款成本壓降幅度和效果出現的時間，結

合當前的宏觀經濟環境，報告認為後續ＭＬＦ降息仍然有較大的可能性。

光大證券金融業首席分析師王一峰認為，存款「再降息」為貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報

價下調提供「緩衝墊」，未來不排除擇機啟動ＭＬＦ降息。開年至今，自律機制引導商業銀行落

地了一系列降低存款成本的政策，但由於存款定期化加劇，銀行體系淨息差壓力仍大，貸款報價

機制不足以驅動商業銀行單獨主動下調ＬＰＲ。此次存款利率的下調不僅有助於降低商業銀行的

負債成本，穩定淨息差，同時也為ＬＰＲ調整提供了緩衝空間。（ｓｌ）

