《經濟通通訊社１３日專訊》今年首季中國新增社會融資達到史無前例的規模，但是對中國

經濟的提振卻不明顯，「錢去哪兒了」成為每個中國經濟學家都在討論的內容。北京智庫中國金

融四十人論壇發布了一份名為《「錢去哪兒了」也許問錯了問題》的報告，指出新增社會融資規

模「不僅沒有過多，而是不算多」。

中國金融四十人論壇研究部副主任朱鶴及成員郭凱在報告中指出，雖然２０２２年中國的公

共部門和准公共部門大力加槓桿，但公共部門支出佔了新增社會融資的七成，只能彌補一部分私

人部門的需求缺口，這也就不難理解在社會融資規模擴張之下，為何沒有看到強勁的需求增長，

也沒有帶來通脹壓力。

那麼新增的融資都去哪兒了？文章指出，近幾年中國主流的經濟主體的創造現金流能力普遍

較弱，大概率只能通過借新還舊來維持存量債務，最近三年來，每年都有超過１０萬億元人民幣

的新增社會融資用於已有債務的利息支出，累計利息支出佔新增社會融資規模的３６％，所以在

去除利息支出後，新增社會融資規模並沒有表面數字顯示得那麼大。

從絕對值來看，剔除利息支出後之後，新增社會融資額較以往還是有較大增長，但中國經濟

增長勢頭並沒有受到提振。報告認為新型冠狀病毒疫情對中國經濟造成頗大衝擊，在這些經濟損

失面前，中國的新增社會融資規模的量級並不算大。報告指出，在經濟面臨下行壓力的情況下，

支持經濟合理增長的社會融資規模水平也許要比想象得高很多。（ｅｙ）

