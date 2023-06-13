《經濟通通訊社１３日專訊》天眼查ＡＰＰ顯示，優酷信息技術（北京）有限公司近日新增
一則被執行人信息，執行標的１７９５﹒９萬元人民幣，涉及著作權許可使用合同糾紛，執行法
院為北京市第一中級人民法院。
企查查顯示，優酷信息技術（北京）有限公司成立於２００６年２月，註冊資本６０００萬
元人民幣，法定代表人為李巍，由優酷影視有限公司全資持股。優酷現為阿里巴巴文化娛樂集團
大優酷事業群下的視頻平台。（ｓｌ）
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13/06/2023 10:19
《中國要聞》涉著作權使用合同糾紛，優酷被強制執行１７９６萬元
《經濟通通訊社１３日專訊》天眼查ＡＰＰ顯示，優酷信息技術（北京）有限公司近日新增
一則被執行人信息，執行標的１７９５﹒９萬元人民幣，涉及著作權許可使用合同糾紛，執行法
院為北京市第一中級人民法院。
企查查顯示，優酷信息技術（北京）有限公司成立於２００６年２月，註冊資本６０００萬
元人民幣，法定代表人為李巍，由優酷影視有限公司全資持股。優酷現為阿里巴巴文化娛樂集團
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