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AH股新聞

13/06/2023 11:26

【人行操作】分析：不按常規先降逆回購利率，反映正爭分奪秒發力

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人行公開市場７天期逆回購操作利率時隔１０個月首次下調，
《路透》引述分析人士認為，人行公開市場意外降息先行，表明宏觀經濟疲弱大環境下，政策策
馬揚鞭發力更加不拘一格，後續中期借貸便利（ＭＬＦ）及貸款市場報價利率（ＬＰＲ）調降料
無懸念。
　　人行上次下逆回購利率是去年８月１５日，當時人行將一年期ＭＬＦ利率和逆回購利率同時
下調了１０個基點。上海一券商分析師指出，大家的慣性思維還是停留在先降ＭＬＦ利率，先降
逆回購利率有點不按常理出牌，這也說明人行操作思路上不拘泥於常規，更加靈活。他並認為，
降完逆回購利率，後面ＭＬＦ和ＬＰＲ降息應該也是可以期待的；沒有等來金融數據，先等來降
息，說明決策層爭分奪秒發力。
　
＊為銀行進一步合理讓利實體經濟做足鋪墊＊
　
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，逆回購利率先降，主要是４月以來宏觀數據顯
示國內經濟復甦節奏偏慢，外需前景不確定性較大等，宏觀政策微調以確保經濟在穩步復甦軌道
。他指出，人行下調逆回購利率，商業銀行向人行融入的短期資金成本下降，有助於降低銀行整
體負債成本，並向實體部門貸款成本正向傳導。從歷史經驗看，逆回購利率與ＭＬＦ一年期利率
利差在７５ＢＰ，此次逆回購利率下調，意味著後續ＭＬＦ利率同步下調的可能上升。同時，
ＬＰＲ利率適度調降的可能性也在增加。回顧近期商業銀行和人行的一系列舉措，更多是在有效
降低銀行負債成本緩解部分銀行淨息差收窄壓力，為銀行進一步合理讓利實體經濟，加強逆周期
調節做足鋪墊。（ｓｌ）

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