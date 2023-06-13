《經濟通通訊社１３日專訊》人行今日將７天期逆回購利率下調１０個基點至１﹒９％，招

聯金融首席研究員董希淼認為，傳遞出政策利率有鬆動的跡象。如果１５日（周四）中期借貸便

利（ＭＬＦ）中標利率繼續下降，將有助於進一步降低銀行資金成本。疊加２０２２年９月以來

存款利率多輪下調、銀行負債成本有所下降，本月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）有望結束連續９

個月的「按兵不動」，或將下降５－１０個基點。

東方金誠首席宏觀分析師王青等認為，７天期逆回購操作利率是短端政策利率，本次下調意

味著政策性降息啟動。背後原因包括第二季以來經濟修復力度穩中偏弱，樓市也再度出現轉弱勢

頭，需要穩增長政策適時發力；近期物價水平明顯偏低，為適度下調政策利率提供了空間。他們

預計，１５日ＭＬＦ操作利率也將下調１０個基點至２﹒６５％，與此同時，鑒於ＭＬＦ操作利

率是ＬＰＲ報價的定價基礎，若６月ＭＬＦ操作利率下調，２０日ＬＰＲ報價也將跟進下調，１

年期ＬＰＲ報價可能下調５個基點，５年期以上ＬＰＲ報價料下調１５個基點。

他們並補充，本次政策利率下調再次表明，在國內與海外物價形勢存在根本差異的背景下，

國內貨幣政策具有很強的獨立性，判斷接下來人民幣因本次政策利率下調而持續大幅貶值的可能

性不大。（ｓｌ）

