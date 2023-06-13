《經濟通通訊社１３日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）今日發布「九

州」算力光網目標網架構白皮書，提出「六光六極」的光網絡目標願景，為產業數字化轉型、政

府和企業數智化、家庭和個人數字消費升級提供全光品質傳送和全光接入助力，為落實「東數西

算」國家戰略、助力數字經濟發展貢獻力量。

據介紹，「九州」算力光網作為算力網絡的重要基礎和全光底座，是中國移動實現「連接＋

算力＋能力」新型信息服務體系的關鍵基礎設施。白皮書特別提到，將實現以光為媒的極寬傳輸

，立足光載頻高、可用頻譜寬、調制效率優等優勢，全面部署１０Ｇ ＰＯＮ（無源光纖網絡）

，並逐步引入５０Ｇ ＰＯＮ、４００ＧＥ ＳＰＮ、４００Ｇ╱８００Ｇ ＯＴＮ（光傳送網

）等大帶寬傳輸技術，實現萬兆入戶入站、百Ｇ入樓入園、Ｔ級入雲入算，打造大帶寬、低成本

、低能耗的高效傳輸能力。

目前中國移動運營著全球最大１００Ｇ ＯＴＮ網絡。４００Ｇ ＯＴＮ與１００Ｇ

ＯＴＮ相比，系統帶寬提升４倍，即是將傳輸「單車道」變成「四車道」，功耗節省１０％以上

，時延降低１０％。中國移動今年３月提出，加快推進４００Ｇ高速光傳輸產業發展。（ｓｌ）

