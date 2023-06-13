《經濟通通訊社１３日專訊》深圳市政府「深圳發布」微信公眾號發文宣布，福田區６月

１６日起對在當地合資格汽車經銷商購買新車並符合其他條件的個人消費者發放５０００元（人

民幣．下同）－１５０００元不等的買車補貼。今次補貼總額為３０００萬元，實行總額控制，

按申請順序先到先得，用完即止。港澳台及外國人都可以申請，申請時提交來往內地通行證、來

往大陸通行證或港澳台居民居住證、外國人居留證或護照等有效證件。

合資格汽車經銷商即納入深圳市福田區限額以上零售業統計的汽車經銷企業。補貼按照個人

消費者購買單輛小汽車（新車）的購車發票金額（含稅價）分３級發放。金額在１０萬元起至

２０萬元以下，補貼５０００元；２０萬元起至３０萬元以下，補貼１萬元；３０萬元起或以上

，補貼１５０００元。

其他條件包括新購車輛行駛證限廣東省內車牌；所購車輛須為登記註冊在本人名下；所購車

輛必須是國六以上排放標準燃油小汽車或新能源小汽車；所購車輛必須是新車，且符合公安部《

機動車類型術語和定義》（ＧＡ８０２－２０１９）中機動車規格術語分類表規定的小型、微型

載客汽車。營運車輛及特種車輛不在補貼範圍。符合條件的個人消費者可通過中國銀聯「雲閃付

Ａｐｐ」（需實名驗證登錄）進入「２０２３年福田區夏季汽車消費補貼活動專區」（６月１６

日上線）根據系統指示作出申請。（ｓｌ）

