《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，５月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８２﹒０５

萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒６％，差過預期的增長１２﹒１％，增速比上月末低

０﹒８個百分點，比上年同期高０﹒５個百分點。

狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒５３萬億元，同比增長４﹒７％，增速比上月末低０﹒６個百

分點，比上年同期高０﹒１個百分點。

流通中貨幣（Ｍ０）餘額１０﹒４８萬億元，同比增長９﹒６％。當月淨回籠現金１１４８

億元。



＊５月銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率１﹒５％＊



５月銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交１９６﹒９萬億元，日均成交

９﹒３８萬億元，日均成交同比增長３０﹒５％。其中，同業拆借日均成交同比增長１９﹒４％

，現券日均成交同比增長２５﹒９％，質押式回購日均成交同比增長３２﹒５％。

５月同業拆借加權平均利率為１﹒５％，比上月低０﹒１９個百分點，與上年同期持平。質

押式回購加權平均利率為１﹒５５％，比上月低０﹒２２個百分點，比上年同期高０﹒０８個百

分點。

此外，人行公布，５月份，經常項下跨境人民幣結算金額為１１５３９億元，其中貨物貿易

、服務貿易及其他經常項目分別為９０２０億元、２５１９億元；直接投資跨境人民幣結算金額

為５５４６億元，其中對外直接投資、外商直接投資分別為２０１３億元、３５３３億元。

（ｄｗ）

