《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，２０２３年５月末社會融資規模存量為

３６１﹒４２萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒５％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸

款餘額為２２５﹒６２萬億元，同比增長１１﹒３％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘

額為１﹒８７萬億元，同比下降２０﹒１％；委托貸款餘額為１１﹒３３萬億元，同比增長

３﹒８％；信托貸款餘額為３﹒７８萬億元，同比下降６﹒７％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為

２﹒８２萬億元，同比增長３﹒５％；企業債券餘額為３１﹒２４萬億元，同比下降０﹒１％；

政府債券餘額為６３﹒０３萬億元，同比增長１２﹒４％；非金融企業境內股票餘額為

１１﹒０３萬億元，同比增長１１﹒３％。



＊對實體經濟發放貸款餘額佔社融存量的６２﹒４％＊



從結構看，５月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒４％

，同比高１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比低０﹒２

個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒１％，同比低０﹒２個百分點；信托貸款餘額佔比１％，同比

低０﹒２個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比持平；企業債券餘額佔比

８﹒６％，同比低０﹒９個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒４％，同比高０﹒４個百分點；非

金融企業境內股票餘額佔比３﹒１％，同比高０﹒１個百分點。（ｃｔ）

