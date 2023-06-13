《經濟通通訊社１３日專訊》涉受賄、國有公司人員失職、內幕交易案，中儲糧原副總經理

徐寶義一審被判十七年。

山西省大同市中級人民法院一審公開宣判中國儲備糧管理集團有限公司原黨組成員、副總經

理徐寶義案件。對被告人徐寶義以受賄罪判處有期徒刑１１年，並處罰金１３０萬元（人民幣．

下同）；以國有公司人員失職罪判處有期徒刑４年；以內幕交易罪判處有期徒刑六年，並處罰金

１０００元，決定執行有期徒刑１７年，並處罰金１３０﹒１萬元。對徐寶義受賄所得財物及其

孳息依法予以追繳，上繳國庫。



＊涉受賄１３８０萬元、違規開展貿易性融資、非法獲取交易內幕信息＊



早前檢察院指控，２００６年至２０２１年，徐寶義為相關單位和個人在工程承攬、企業經

營、工程款支付及工作安排等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合

１３８０﹒３５萬元。此外，於２０１４年，徐寶義擔任中國供銷石油有限公司董事長、法定代

表人期間，嚴重不負責任，違規開展名為化肥購銷、實為資金借貸的貿易性融資，致使國家利益

遭受特別重大損失。２０１５年，徐寶義非法獲取證券交易內幕信息，在該信息尚未公開前，明

示他人買賣該證券，情節特別嚴重。（ｄｗ）

