【ＦＯＣＵＳ】美聯儲公布議息結果前夕，人民銀行周二（１３日）下調短期政策利率，

為時隔十個月首次，令周四（１５日）下調中期政策利率及下周市場基準貸款利率「跟減」，近

板上釘釘。央媽出手逆周期調節的背景，正值高頻數據顯示６月地產銷售慘淡依舊，以及市場對

經濟二次探底的擔憂升溫。降息１０基點能否激活需求端？一個值得留意的視角是佛系的年輕一

代。



＊內房６月銷售堪憂，ＬＰＲ下周勢降＊



繼六大國有行上周四（８日）領銜下調存款利率，多間商業銀行周一（１２日）跟隨後，人

民銀行今早下調７天期逆回購利率１０基點至１﹒９％；上一次下調為去年８月１５日，當時是

跟ＭＬＦ（中期借貸便利）同步下調１０基點，而今次較周四的ＭＬＦ搶先一步，似暗示冀在聯

儲議息結果揭盅前出手。

就在政策利率下調的一天前，高盛剛發表報告，預計未來數年，內房都將呈現Ｌ型復甦，並

繼續拖累中國經濟增長；該行上周並預計，所覆蓋房企的６月銷售料按年跌２０％至３５％。

鑑於去年６月內地商品房銷售額井噴至１﹒７７萬億元，高基數效應勢令本月銷售同比增速

呈斷崖式下滑；而市場高頻數據就顯示，２１個主要城市截至周日（１１日）的新屋銷售７天平

均值，從一周前按年升近三成，驟降至１９％。



＊結婚退潮，生活從簡，支出下降＊



內房景氣度萎靡難振，除了房價「只升不跌」神話徹底破滅，更來自人口大趨勢下的剛需縮

水。民政部最新公布的內地去年結婚人數跌至３７年新低（６８３﹒３萬對），較２０１３年的

高峰（１３４６﹒９萬對）減近半，加上１６－２４歲青年調查失業率創新高，同指向來自大齡

Ｙ世代和相對低齡的Ｚ世代剛需縮水。

不單是房地產，近期內地的年輕一族並流行起Ｗｈｉｔｅ Ｐｅｏｐｌｅ Ｆｏｏｄ，即以

簡單、易攜為特色的便當，例如沙拉、火腿三明治、水煮蛋及蔬菜。除了追求低卡，更是從繁瑣

的烹飪家務中解脫。而與平淡對應的，則是寺廟、彩票熱。

美國的情況同樣類似，相比嬰兒潮一代盡情享受餐廳用餐和郵輪旅行，美國銀行調查顯示，

年輕一代的支出呈下降趨勢，以５月計按年跌１﹒５％，嬰兒潮一代則增２﹒２％，前者面臨的

一大負擔即是學生債務。

有何啟示？當「史詩級」寬鬆依然無影，而新需求基本盤不似預期，內房的螺旋式下跌恐仍

將持續。

