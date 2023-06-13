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AH股新聞

13/06/2023 13:25

【ＦＯＣＵＳ】小幅降息成效待估，佛系青年困擾中美

　　　【ＦＯＣＵＳ】美聯儲公布議息結果前夕，人民銀行周二（１３日）下調短期政策利率，
為時隔十個月首次，令周四（１５日）下調中期政策利率及下周市場基準貸款利率「跟減」，近
板上釘釘。央媽出手逆周期調節的背景，正值高頻數據顯示６月地產銷售慘淡依舊，以及市場對
經濟二次探底的擔憂升溫。降息１０基點能否激活需求端？一個值得留意的視角是佛系的年輕一
代。
　
＊內房６月銷售堪憂，ＬＰＲ下周勢降＊
　
　　繼六大國有行上周四（８日）領銜下調存款利率，多間商業銀行周一（１２日）跟隨後，人
民銀行今早下調７天期逆回購利率１０基點至１﹒９％；上一次下調為去年８月１５日，當時是
跟ＭＬＦ（中期借貸便利）同步下調１０基點，而今次較周四的ＭＬＦ搶先一步，似暗示冀在聯
儲議息結果揭盅前出手。
　　就在政策利率下調的一天前，高盛剛發表報告，預計未來數年，內房都將呈現Ｌ型復甦，並
繼續拖累中國經濟增長；該行上周並預計，所覆蓋房企的６月銷售料按年跌２０％至３５％。
　　鑑於去年６月內地商品房銷售額井噴至１﹒７７萬億元，高基數效應勢令本月銷售同比增速
呈斷崖式下滑；而市場高頻數據就顯示，２１個主要城市截至周日（１１日）的新屋銷售７天平
均值，從一周前按年升近三成，驟降至１９％。
　
＊結婚退潮，生活從簡，支出下降＊
　
　　內房景氣度萎靡難振，除了房價「只升不跌」神話徹底破滅，更來自人口大趨勢下的剛需縮
水。民政部最新公布的內地去年結婚人數跌至３７年新低（６８３﹒３萬對），較２０１３年的
高峰（１３４６﹒９萬對）減近半，加上１６－２４歲青年調查失業率創新高，同指向來自大齡
Ｙ世代和相對低齡的Ｚ世代剛需縮水。
　　不單是房地產，近期內地的年輕一族並流行起Ｗｈｉｔｅ　Ｐｅｏｐｌｅ　Ｆｏｏｄ，即以
簡單、易攜為特色的便當，例如沙拉、火腿三明治、水煮蛋及蔬菜。除了追求低卡，更是從繁瑣
的烹飪家務中解脫。而與平淡對應的，則是寺廟、彩票熱。
　　美國的情況同樣類似，相比嬰兒潮一代盡情享受餐廳用餐和郵輪旅行，美國銀行調查顯示，
年輕一代的支出呈下降趨勢，以５月計按年跌１﹒５％，嬰兒潮一代則增２﹒２％，前者面臨的
一大負擔即是學生債務。
　　有何啟示？當「史詩級」寬鬆依然無影，而新需求基本盤不似預期，內房的螺旋式下跌恐仍
將持續。

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