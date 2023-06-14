《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中證監舉行學習貫徹習近平新時代中國特

色社會主義思想主題教育專題黨課。中證監黨委書記、主席易會滿指出，要圍繞支持高水平科技

自立自強、服務現代化產業體系建設、投資端改革、加強資本市場監管等重點領域研究制定一攬

子政策措施，增強系統集成效應。



＊加快監管轉型，守牢不發生系統性金融風險的底線＊



易會滿指出，要強化與相關各方協同，圍繞支持高水平科技自立自強、服務現代化產業體系

建設、投資端改革、加強資本市場監管等重點領域研究制定一攬子政策措施，增強系統集成效應

。要堅持問題導向與目標導向相結合，抓好推動提高上市公司質量、依法規範和引導資本健康發

展、優化機構監管、高質量發展北交所、統籌開放和安全、強化「零容忍」執法等任務落地，盡

快實現重點突破，帶動資本市場高質量發展。落實好黨和國家機構改革任務，堅守監管主責主業

，加快監管轉型，守牢不發生系統性金融風險的底線。

易會滿強調，強化擔當作為，樹立和踐行正確政績觀，打破思維定勢和行為慣性，增強創造

性執行能力。著力提升政治能力、思維能力、實踐能力，進一步增強監管履職效能。嚴守紀法底

線，深入推進證監會系統全面從嚴治黨，營造風清氣正的資本市場生態。健全幹部「選育管用」

機制，打造忠誠乾淨擔當的高素質監管幹部隊伍。

