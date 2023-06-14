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AH股新聞

14/06/2023 09:08

《駐京專電》易會滿：圍繞投資端改革等領域制定一攬子政策措施

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中證監舉行學習貫徹習近平新時代中國特
色社會主義思想主題教育專題黨課。中證監黨委書記、主席易會滿指出，要圍繞支持高水平科技
自立自強、服務現代化產業體系建設、投資端改革、加強資本市場監管等重點領域研究制定一攬
子政策措施，增強系統集成效應。
　
＊加快監管轉型，守牢不發生系統性金融風險的底線＊
　
　　易會滿指出，要強化與相關各方協同，圍繞支持高水平科技自立自強、服務現代化產業體系
建設、投資端改革、加強資本市場監管等重點領域研究制定一攬子政策措施，增強系統集成效應
。要堅持問題導向與目標導向相結合，抓好推動提高上市公司質量、依法規範和引導資本健康發
展、優化機構監管、高質量發展北交所、統籌開放和安全、強化「零容忍」執法等任務落地，盡
快實現重點突破，帶動資本市場高質量發展。落實好黨和國家機構改革任務，堅守監管主責主業
，加快監管轉型，守牢不發生系統性金融風險的底線。
　　易會滿強調，強化擔當作為，樹立和踐行正確政績觀，打破思維定勢和行為慣性，增強創造
性執行能力。著力提升政治能力、思維能力、實踐能力，進一步增強監管履職效能。嚴守紀法底
線，深入推進證監會系統全面從嚴治黨，營造風清氣正的資本市場生態。健全幹部「選育管用」
機制，打造忠誠乾淨擔當的高素質監管幹部隊伍。

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