《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》為進一步穩定社會預期，提振外貿發展信

心，海關總署日前圍繞促進進出口物流暢通、促進跨境貿易便利化、促進企業減負增效和促進外

貿創新發展四方面推出１６條優化營商環境新舉措，包括持續提升跨境物流效率、支持先進技術

設備和特殊物品進口、促進重要農食產品進出口、進一步便利出口退稅辦理、推動加工貿易提檔

升級以及優化邊民互市貿易監管等。



＊開展「智慧口岸」建設試點等＊



海關總署綜合業務司司長吳海平表示：「今年，在繼續抓好那些受歡迎、效果好的措施落實

的同時，聚焦企業關切，又研究推出了新的舉措。」在促進進出口物流暢通方面，有擴大「船邊

直提」「抵港直裝」「聯動接卸」等便利化措施試點範圍，保障屬地查檢鮮活易腐商品綠色通道

暢通運行，優化高新技術設備監管查驗流程等。在促進跨境貿易便利化方面，有深入推進國際貿

易「單一窗口」建設，拓展更多便利功能和服務；在具備條件的口岸開展「智慧口岸」建設試點

等。在促進企業減負增效方面，包括進一步擴大主動披露政策適用範圍，為企業提供容錯糾錯、

守法便利通道；繼續擴大海關「經認證的經營者」（ＡＥＯ）互認範圍，推動ＡＥＯ企業在境內

外享受通關便利等。在促進外貿創新發展方面，包括有序開展跨境電商海關監管綜合改革；拓展

保稅維修業務範圍等。

