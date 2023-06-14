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AH股新聞

14/06/2023 11:35

《駐京專電》國台辦：望台灣採取切實行動保障兩岸直航盡快復航

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》就國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）北亞地
區負責人日前表示，民航業界期望兩岸能盡快恢復旅遊往來，國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸航
班、運量雖較疫情期間有大幅增長，但因航點有限，總體上兩岸往來仍有較大不便。青島、武漢
、寧波、鄭州等４個航點的復航申請仍未得到台灣方面批准。希望台灣方面採取切實行動，落實
其提出的「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，保障兩岸有關直航航點盡快復航，為廣大台胞台商
往來兩岸提供便利。
　　她表示，陸方大力支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航線航班，由航空公司自主動態優化航班
安排。今年２月１日，大陸航空主管部門循兩會協議聯繫渠道促請台方優先恢復廣州等１６個兩
岸直航航點。３月９日，台灣民航主管部門表示將優先恢復廣州等１０個定期客運航班航點。對
此，台胞台商熱切期盼，兩岸航空業者也積極提出復航申請。最近一周（６月４日至１０日），
北京、上海、廈門、成都、深圳、廣州、杭州、南京、重慶、福州１０個城市執飛兩岸航線共
４９６班客運航班，運送旅客６５０２８人次。

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