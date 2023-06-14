《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國新辦舉行國務院政策例行吹風會，介紹

深化營商環境重點領域改革有關情況。國家發改委副秘書長袁達表示，推出更大力度引資政策，

在現有政策基礎上，將研究出台更大力度吸引外資的政策措施，優化公平競爭環境，暢通創新要

素流動，促進內外資企業務實合作。

同時，合理縮減外資准入負面清單。袁達表示，發改委將在評估近幾年外資准入負面清單實

施效果基礎上，深入瞭解地方、外資企業等方面擴大外資市場准入的訴求，研究縮減海南自由貿

易港外資准入負面清單等措施。

就進一步做好外商投資促進和服務。袁達表示，將為跨國公司在華投資和地方招商引資提供

平台，健全外資企業直接聯繫點機制，暢通溝通渠道，及時協調解決企業反映的問題和合理訴求

，為企業投資和生產經營提供便利。

今年１月１日，新版《鼓勵外商投資產業目錄》正式施行，新增了２３９條鼓勵條目，新增

條目達到歷年來新高，鼓勵外商投資的行業、領域進一步擴大。今年前４個月，中國新設立外資

企業數量同比增長３１﹒１％，實際使用外資金額４９９４﹒６億元人民幣，同比增長２﹒２％

。其中，製造業實際使用外資同比增４﹒１％；高技術產業實際使用外資同比增長１２﹒８％。

