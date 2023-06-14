《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家發改委副秘書長袁達在國新辦吹風會

上表示，發改委將會同有關部門，聚焦企業反映的突出問題，分批次加快推出針對性政策措施，

深化營商環境重點領域改革，進一步穩定社會預期，提振發展信心，激發市場活力，突出做好三

個「著力」，包括制定《公平競爭審查條例》《招標投標領域公平競爭審查規則》。

袁達表示，其一是著力深化市場化改革，充分保障公平競爭。制定《公平競爭審查條例》《

招標投標領域公平競爭審查規則》，開展妨礙統一市場和公平競爭的政策措施清理，啟動招標投

標領域重點問題專項整治。督促銀行業落實小微企業信貸計劃，推動普惠性小微企業貸款持續增

量擴面。



＊支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區等打造一流營商環境＊



其二是著力強化法治化支撐，切實穩定企業預期。完善法治化營商環境頂層設計，從立法、

執法、司法、守法、普法等各環節一體推進法治化營商環境建設。開展罰款事項專項清理。加快

構建數據知識產權保護規則，實施知識產權公共服務普惠工程。

其三是著力提升國際化水平，穩步擴大制度型開放。推進更高水平開放型經濟新體制建設，

在有條件的自貿試驗區和自由貿易港試點對接國際高標準推進制度型開放。繼續做好外商投資促

進和服務工作，深化通關便利化改革。支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區等打造一流營商環境

，帶動全國營商環境整體優化。

